Ärztin spricht sich beim DRK-Frühstückstreffen für Rundumschutz aus

Hüde - Von Simone Brauns-bömermann. Ärztin Maren Fischer sensibilisierte am Samstagvormittag die etwa 60 Besucher des DRK-Frühstückstreffens in Hüde für einen sinnvollen Impfrundumschutz.

„Ich bin hundertprozentiger Impfbefürworter“ war das Fazit der Lemförder Ortsvereins-Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Monika Meier-Rüffer, nach dem umfassenden Vortrag.

Der Ortsverein konnte die Ärztin aus Lemförde für die Informationsveranstaltung im Strandhaus Zinnecker gewinnen. „Ich bin seit Juli in der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis am Burggraben als Ärztin tätig. Einmal in der Woche arbeite ich noch in der Notaufnahme im Marienhospital in Vechta“, stellte sich Maren Fischer vor.

Mit viel Humor und Ernst erklärte sie die Ziele des Impfens bis zu Neuheiten wie dem Impfschutz gegen Gürtelrose. Denn das sei neuester Stand der Ständigen Impfkommission (StIKO): Mit zunehmendem Alter steige das Risiko. Deshalb empfiehlt die Kommission allen Personen ab 60 Jahren, sich impfen zu lassen. „Warten Sie vielleicht noch zwei Monate, dann wird die neue Impfung vermutlich auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.“ Die Entstehung der Gürtelrose könne durch eine im Alter schwächer werdende Immunabwehr begünstigt werden, so die Ärztin. Das Virus ist das gleiche wie Windpocken, und da rund 99 Prozent aller Erwachsenen Windpocken hatten, tragen sie das Virus in Nervenknoten entlang des Rückenmarks latent in sich. Durch eine Reaktivierung könne es durch Impuls unterschiedlicher Faktoren wie Stress zur Reaktivierung und damit zur Gürtelrose kommen. „Es kann bei einem Drittel der Gürtelrosepatienten zu schweren Komplikationen kommen“, so Fischer.

Nach dem Parcours durch die Grundlagen der Impfpraxis und der Erläuterung, bei welcher Erkrankung Lebend- und Totimpfstoff angesagt ist, lautete die Empfehlung: Impfbuch-Check.

Dass Impfen einen solidarischen Aspekt hat, zeigten die drei Hauptaspekte für Immunisierung: Neben dem Individualschutz (Schutz des Geimpften) und der Eradikation von Krankheiten (Ausrottung) ist der Kollektiv- und Herdenschutz (Schutz nicht Geimpfter durch Geimpfte im Umfeld) ein wichtiger Aspekt.

Der Exkurs erstreckte sich über alle bekannten Krankheiten vom Kindes- bis ins Seniorenalter, saisonaler Erkrankungen mit jährlich wechselnden Erregern wie die Influenza bis zur lebenswichtigen Impfung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus).

Den aktuellen Masernausbruch in Hildesheim kommentierte Fischer: „Alle nach 1970 Geborene und Personen mit unklarem Impfstatus sollten sich gegen Masern impfen lassen.“ Bei den Geborenen vor 1970 ginge man davon aus, dass die Menschen durch die Erkrankung immun seien.

Fischer erläuterte den Unterschied zwischen den Symptomen der Influenza und des grippalen Infektes: „Bei der Influenza tritt ein plötzliches schweres Krankheitsgefühl auf, es gibt kaum Schnupfen und die Krankheitsdauer ist länger.“ Ihr Fazit für die anwesende Altersgruppe war: „Wer über 60 Jahre ist, sollte sich regelmäßig gegen Grippe, Lungenentzündung und gegen Gürtelrose impfen lassen.“ Tetanus sei ohnehin ein Muss, denn schon das einfache Stechen eines Dorns im Garten mit Entzündung könne die schwere Erkrankung auslösen.

Fischer gab einen Impfkalender an die Hand und empfahl den Hausarzt zur Kontrolle des jeweiligen Impfstatus. Bei Zeckenbissen empfahl sie in unserer Region: „Wir sind kein FSME-Gebiet. Die Zecke nicht verärgern durch Aufträufeln von Öl oder ähnlichem, nur senkrecht ohne Drehen herausziehen und auf Veränderung der Einstichstelle achten.“ Falls sich die klassische Wanderröte einstelle, müsse ein Arzt aufgesucht werden. Mit Blick auf die Verbreitungsgebiete in Deutschland von FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) empfahl sie die Impfung. „Impfschäden sind statistisch gesehen eher selten, aber möglich“, erklärte die Ärztin.

Monika Meier-Rüffer möchte die Frühstückstreffen des DRK-Ortsvereins Lemförde fortführen, bat um Themenvorschläge aus den Reihen für zukünftige Referate.

Für den Herbst sei ein Erste-Hilfe-Kursus für Senioren geplant.