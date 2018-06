Abrechnung mit dem normalen Wahnsinn des Alltags

Wischmeyers 2018er Zeltmission / Premiere in Lembruch / Kartenvorverkauf läuft

+ Mit „Schrager“, einer noch recht neuen Figur feiert Dietmar Wischmeyer am 23. August Premiere mit seinem alljährlichen Mini-Tourneeprogramm im Festzelt in Lembruch. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. - Foto: Karduck

Lembruch - Er macht mit „Unser Mutter und unser Wohnmobil immer so zwei, drei Wochen in Jahr“ Urlaub auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Das ist billiger als auf einem Campingplatz! Und er schwört auf sein Wohnmobil „Knuffi“, ein „Fun and Living 2000 von Hobby“, mit Querbett im Bug und abgetrennter Toilette. Die Rede ist von „Schrager“, einer noch recht neuen Figur des bekannten Künstlers.