Abgekoppelt und alleingelassen

Ulrich Lilie, Autor und Präsident der Diakonie Deutschlands, spricht am Sonntag in Brockum. Foto: Meyer/Ostkreuz

Ulrich Lilie ist Präsident der Diakonie Deutschlands, Autor des Buches „Unerhört! Vom Verlieren und Finden des Zusammenhalts“ und Initiator der Menschenrechtskampagne „UnERHÖRT“. Er spricht am Sonntag, 17. März, beim „Trio-Sonntag“ der drei evangelischen Gemeinden Brockum, Burlage und Lemförde. Das ist Anlass für ein Interview. Die Fragen stellte Miriam Unger (Kirchenkreis Grafschaft Diepholz).

Herr Lilie, Ihr Buch trägt genauso wie Ihr Vortrag beim „Trio-Sonntag“ in Brockum, den Titel „Unerhört! Vom Verlieren und Finden des Zusammenhalts“. Was finden Sie aktuell in unserer Gesellschaft ganz besonders unerhört?

Ich mache mir Sorgen über verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland. Zu viele Menschen fühlen sich bei den aktuellen politischen Debatten nicht mehr wahrgenommen und mit ihrer Lebensgeschichte entwertet. Lebenschancen hängen heute stark davon ab, wo man aufwächst oder wohnt. In den boomenden Metropolregionen gibt es alles – eine ausreichende soziale Infrastruktur mit vielen kostenlosen Angeboten wie gebührenfreie Kitas. Auf dem Land oder in finanziell klammen Kommunen lebt es sich völlig anders. Kaum Fachärzte, wenige Busverbindungen, der kleine Supermarkt ist geschlossen. Die Menschen, die dort leben, fühlen sich abgekoppelt, alleingelassen – ungehört. Das Thema „gleichwertige Lebensverhältnisse“, ein Gebot des Grundgesetzes, gehört darum ganz nach oben auf der politischen Agenda. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Sorgen macht mir außerdem, dass nur noch wenige Menschen in unserem immer heterogener, immer unterschiedlicher werdenden Land bereit sind, mit ihrem Gegenüber respektvoll zu diskutieren und umzugehen, wenn es eine andere Vorstellung von Leben hat. Wir müssen es aushalten, dass nicht alle Menschen einer Meinung sind. Bestürzend finde ich die Verrohung in den sozialen Medien, die aggressiven Debatten, das Ausmaß von Fremdenfeindlichkeit, die weltweiten Wahlerfolge von Rechtspopulisten, die groben populistischen Vereinfachungen komplizierter Problemlagen und die nationale Verengung des Denkens. Nichts von dem hilft, die komplexen Herausforderungen der Gegenwart zu bearbeiten.

Wie und wodurch ist aus Ihrer Sicht der Zusammenhalt verloren gegangen?

Unser Land ist in den letzten Jahrzehnten vielfältiger und bunter geworden. Die Flüchtlinge, die 2015 dazu gekommen sind, haben den Eindruck bei den Einheimischen verstärkt, dass sich etwas ändert. Dabei ist diese Entwicklung viel älter und unumkehrbar: Ein Viertel unserer Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte, Deutschland ist also schon längst ein Einwanderungsland. Und wir brauchen Migration auch, um Arbeitsmarkt und Sozialsysteme aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig wird unser Land älter und sozial ungleicher. Vor diesem Hintergrund klaffen die Lebenschancen und unsere Vorstellungen von einem „guten Leben“ weit auseinander. Das verunsichert viele. Sie fühlen sich nicht wahrgenommen, von Teilhabe ausgeschlossen, in ihren Lebenswegen entwertet. Und Verunsicherung und Veränderungen lösen immer noch mehr Angst aus.

Vor allem im Westen wohnen viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Nationen mit wenig Geld und wenig Aussicht auf Besserung in heruntergekommenen Großsiedlungen. Diese Stadtteile bergen einen großen sozialen Sprengstoff. Dort wenden sich die Menschen von den etablierten Parteien ab. Und die Rechtspopulisten machen sich die Abwertungserfahrungen der Menschen zunutze. Viele leben und denken heute nur noch in ihren Filterblasen. Sie schauen sozusagen immerzu in den Spiegel, aber nicht mehr aus dem Fenster. So verbindet alle dann eine ähnliche Denke. In Deutschland bestimmt die neue kulturelle Mittelschicht derzeit den öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs – dabei ist das nur ein Drittel der Gesellschaft. Und der bestimmt, was erstrebenswert und richtig ist. Die anderen zwei Drittel fühlen sich weder von Politik noch Gesellschaft wahrgenommen. Für viele sind die Social-Media-Kanäle zu einer Plattform geworden, wo sie ihre Wut hemmungslos äußern können – was meiner Meinung nach für ganz gefährliche Auswüchse sorgt.

Was sind Ihre Vorschläge, wie wir gegensteuern und das Zerbrechen der Gesellschaft aufhalten oder sogar verhindern können?

Das kann nur klappen, wenn Politik und Zivilgesellschaft mit den Menschen vor Ort nach Modellen suchen, wie das Zusammenleben in dieser sich transformierenden Gesellschaft funktioniert. Es gibt viele Leute, die einfach nur darauf warten, dass man ihnen endlich zuhört. Wir müssen Dialoge und Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Teilhabe vor Ort organisieren. Dass Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen einander treffen, zuhören, ihre Lebensgeschichte erzählen und gemeinsam nach Lösungen für das konkrete Zusammenleben im Dorf oder im Stadtteil suchen können.

Welche Rolle können gesellschaftliche Kräfte wie die Kirche dabei spielen?

Eine große Rolle, denn Kirchengemeinden haben eins der besten Fillialnetze der Welt. Die Kirche ist mit ihren Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in allen Sozialräumen aktiv. Wir müssen dieses Netzwerk nutzen und versuchen, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Bündnisse für ein tragfähiges Zusammenleben zu schaffen. Dafür, dass Dialoge zwischen den Unterschiedlichen vor Ort stattfinden. Dass wir Feste auch mit anderen Gruppen zusammen feiern. Dafür, dass alte Menschen selbstbestimmt alt werden können, in ihren vertrauten Räumen. Dafür, dass Kinder auch in schwierigen Vierteln eine vernünftige Kindheit haben.

Trio Sonntag

Der „Trio-Sonntag“ beginnt am 17. März um 9.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Brockumer Kirche und endet um 12 Uhr mit einem Mittagessen für alle Besucher. Den thematischen Teil dazwischen bestreitet Ulrich Lilie ab 10.30 Uhr.