Abenteuergolfplatz ist „ein wirklich schönes Fleckchen geworden“

Einweihung in Hüde

+ © Russ Anselm Höfelmeier, Heike Hannker und Heiner Richmann (v.l.) bei der Eröffnung des Abenteuergolfplatzes. © Russ

Hüde - Die Vorfreude war bei Betreibern und Dümmergästen so groß, dass sie die offizielle Eröffnung am Sonntagnachmittag gar nicht abwarten konnten. Schon am Donnerstag drehten die ersten Minigolfer auf dem gerade erst fertiggestellten Abenteuergolfplatz in Hüde ihre Runden.