Abenteuergolf in Hüde wird Realität

140.000 Euro von der Gemeinde

+ So soll die Abenteuergolf-Anlage in Hüde aussehen. Die Verantwortlichen hoffen auf einen Saisonstart im Mai 2018. - Planverfasser: Keese Ingenieure und Planer

Hüde/Lemförde - Rund drei Jahre steht die Anlage eines Abenteuer-Golfplatzes in Hüde bereits in der Diskussion, jetzt steht ihre Verwirklichung an. Die Gemeinde Hüde tritt als Bauherr auf. In den Haushalt dieses Jahres hat sie 140.000 Euro eingestellt. In der nächsten Sitzung des Rates soll der Baubeschluss gefasst werden.