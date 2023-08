Das war der Party-Samstag in Lemförde

1 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 2 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 3 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 4 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 5 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 6 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 7 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander 8 von 77 775 Jahre Lemförde: Auf den Feier-Freitag folgt die Samstag-Sause. © Katalin Sievers, Carsten Sander

Nach einer großen Party folgt am kommenden Tag oft der große Kater. Geeignetes Gegenmittel? Gleich noch eine Party! So jedenfalls haben es die Lemförder am Wochenende gemacht. Auf die Freitag-Feier folgte die Samstag-Sause - wieder mit einer Lasershow und Feuerwerk. Schon am Nachmittag war im Bürgerpark Programm mit Spielen und Musik für Kinder und Jugendliche. Den 775. Geburtstag des Ortes haben die Lemförder mit dem Gesamtpaket gebührend gefeiert. Hier die Bilder des Samstags!

