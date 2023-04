56 gefiederte Schreihälse im Schützenhaus Marl

+ © RGZV Jede Menge Pokale wurden beim ersten Hähnewettkrähen des RGZV Marl verteilt. © RGZV

Der erste Hähnewettkrähen des Rassegeflügelzuchtvereins Marl war ein voller Erfolg, der den gelungenen Start des jungen Vereins widerspiegelte. Seit der Gründung im Dezember 2022 hat er 53 Mitglieder gewonnen.

Marl – Dass es in einem Schützenhaus auch mal etwas lauter zugeht, ist normal. Aber Hähne, die aus vollem Halse krähen? In Marl gehört das ab jetzt einmal im Jahr zur Normalität, wenn der erst im Dezember 2022 gegründete Rassegeflügelzuchtverein Marl zum Hähnewettkrähen einlädt. Die Premiere war rundum gelungen – nicht nur, weil viele Vereinsmitglieder teilnahmen, sondern weil viele Nichtzüchter Interesse zeigten. „Das war eine gute Werbung für uns“, ist der Vorsitzende Lars Schaale zufrieden. „Wir haben viel positives Feedback bekommen.“

30 große Hähne und 26 Zwerghähne waren gemeldet. Unter den Teilnehmern befanden sich elf Kinder und Jugendliche. Weitere nahmen als Gäste an der Veranstaltung teil. Laut Lars Schaale wurden in 30 Minuten 803 Krährufe gezählt. „Zehn der Hähne entpuppten sich als ,siedlungsfähig‘ und blieben stumm.“

Rund 100 Besucher waren gekommen, um sich das Schauspiel anzuschauen oder sich über die Rassegeflügelzucht und den Verein zu informieren. Ein paar hätten sogar direkt einen Mitgliedsantrag ausgefüllt, berichtet der Vorsitzende.

Mit zwölf Züchtern gestartet, zählt der RGZV Marl laut Lars Schaale aktuell 53 Mitglieder vom Hobbyhalter bis zum engagierten Züchter, darunter 20 Kinder und Jugendliche. „Unser jüngstes Mitglied ist drei Wochen alt“, erzählt er. „Das Schöne ist, dass es auch aktive Leute sind“, freut sich der Vorsitzende. So waren beim Auf- und Abbauen für das Hähnewettkrähen viele Helfer dabei, ohne dass der Vorstand lange hätte bitten müssen.

In den ersten drei Monaten waren die Verantwortlichen vor allem damit beschäftigt, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit zu erlangen und Formalitäten zu erledigen. Außerdem wurde der Vorstand erweitert – unter anderem um zwei Jugendwartinnen, die Lars Schaale in den höchsten Tönen lobt. Denn sie beschäftigen mit vielen Ideen und Aktionen den Nachwuchs, damit er den anfänglichen Spaß an den Tieren nicht verliert. Ohnehin soll die Jugendarbeit im Verein einen besonderen Stellenwert einnehmen.

Das Hähnewettkrähen war das erste große Event des Vereins, das nächste wird die eigene Rassegeflügelschau im November sein. Langweilig wird es den Aktiven bis dahin aber sicher nicht. Neben der regelmäßigen Unterstützung der Mitglieder bei der Zucht sind auch ein paar Aktionen mit Kindern angedacht. „Es war ein sehr guter Start. Wir hoffen, dass es so weitergeht“, blickt Lars Schaale sehr optimistisch in die Zukunft.

Die besten „Schreihälse“: Große Hähne: 1. Sabrina Tautorat (70 Krährufe), 2. Sabrina Tautorat (62), 3. Ella und Beeke Finster (57), 4. Freya Trimpe (40), 5. Tjorben Klanke (34), 6. ZGM (Zuchtgemeinschaft) Klein/Steinmüller (33); Zwerghähne: 1. Kai Randermann (38), 2. Sabrina Tautorat (35), 3. Silas Tautorat (34), 4. Freya Trimpe (27), 5. Dirk Heberle (26)