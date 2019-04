Hüde – Einmal Afrika und zurück: Nach achtmonatiger Zugzeit sind mehrere besenderte Uferschnepfen (wir berichteten) zurück in der Dümmerniederung. 4 500 Kilometer war ihr Weg aus dem Senegal lang, heißt es in einer Mitteilung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Die Vögel seien unversehrt und in einem sehr guten Zustand, so die Naturschützer. Als erster Ankömmling war Melto am 19. März eingetroffen. Rosalie als letzte der fünf mit einem Sender versehenen Altvögel ließ sich etwas mehr Zeit: Sie traf Anfang April ein. „Alle ,unsere’ Brutvögel haben sich inzwischen wieder auf denselben Parzellen eingefunden, auf denen sie auch im Vorjahr gebrütet hatten“, freut sich Heinrich Belting, Leiter des „Life+-Projekts Wiesenvögel“.

Anders hält es der Nachwuchs: „Die Jungtiere verbringen ihr erstes Jahr im Süden und schreiten erst im zweiten Jahr zur Brut“, erklärt Belting.

„Wie die Senderdaten bisher zeigen, bevorzugen viele der Dümmer-Vögel andere Überwinterungsgebiete und Zugrouten als etwa jene Tiere, die von unseren niederländischen Nachbarn besendert wurden“, erläutert Belting erste neue Erkenntnisse.

Zum Nachverfolgen

Der Aufenthaltsort der Vögel ist im Internet abrufbar:

www.wiesenvoegel-life.de