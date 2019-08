37 000 Euro für Spielgeräte

Flecken Lemförde stattet zwei Spielplätze neu aus

+ Ein Spielgerät fehlt derzeit auf dem Spielplatz „Alter Markt“. Ein neues soll demnächst errichtet werden. Foto: sbb

Lemförde – Der Flecken Lemförde greift in diesem Jahr tief in die Tasche, um seinen jüngsten Einwohnern etwas bieten zu können. Insgesamt knapp 37 000 Euro stellte der Rat am Mittwochabend für die Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze „Hinter dem Amtshof II“ und „Alter Garten“ zur Verfügung.