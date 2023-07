170 Boote bei IDJM am Start: Es wird voll auf dem Dümmer

+ © Sander Die Seglervereinigung Hüde mit ihrem Vorsitzenden Uwe Fischer an der Spitze hat mit der Ausrichtung der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft „Optimist“ eine herausfordernde Aufgabe übernommen. © Sander

Meisterschaften hat die Seglervereinigung Hüde schon viele ausgerichet, doch diese wird eindeutig die größte: 170 Optimisten kämpfen auf dem Dümmer um den Titel des Internationalen Deutschen Jugendmeisters. Und eines ist klar: Bei 14 Wettfahrten an fünf Tagen wird es voll auf dem Dümmer.

Hüde – Wenige Tage vor der ersten Wettfahrt ist von großer Hektik noch nichts zu spüren. Doch die wird kommen, da ist sich Uwe Fischer, 1. Vorsitzender der Seglervereinigung Hüde (SVH), sicher. Schließlich ist das, was auf seinen Club und den Dümmer ab diesem Wochenende zukommt, etwas, was man umgangssprachlich als „dickes Brett“ bezeichnen würde. Eine Riesenherausforderung also. Die Seglervereinigung Hüde richtet vom 29. Juli bis 4. August die Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft (IDJM) „Optimist“ aus. Für sportlichen Hochbetrieb auf dem Dümmer ist dann gesorgt.

Ein Optimist ist zwar die kleinste Bootsklasse, quasi der Laufschernschuh für junge Segler, aber die Meisterschaft ist mit 170 Startern wiederum die größte Einzelmeisterschaft in Deutschland, betont Uwe Fischer: „Bei anderen Meisterschaften sind 50 bis 70 Starter schon viel.“

Dass die SVH das Event durchführen darf, macht nicht nur den Vorsitzenden stolz, sondern auch die Club-Mitglieder. Gemeinsam haben sie den Ehrgeiz entwickelt, aus der Segel-Veranstaltung etwas Besonderes für die jungen Teilnehmer zu machen. „Für die Kinder in unserer Sportart ist diese Meisterschaft das absolute Highlight“, meint Fischer und erklärt, was 90 fleißige Helfer der SVH (die Seglervereinigung zählt 320 Mitglieder), auf die Beine stellen wollen. Nicht nur, dass an fünf Wettkampftagen 14 Wettfahrten organisiert und durchgeführt werden müssen, davor und danach ist ebenfalls Programm geplant. Tombola, Eis-Büfett und Standup-Comedy mit „Die Stereotypen“ (Dienstag) werden geboten, ein Pinball-Cup an Flipper-Automaten steht auf dem Programm, die ZF kommt mit ihrem Rennwagen-Simulator, die Diepholzer Nachwuchsband „Unation“ ist engagiert. Alles für die Segler? Ja, aber nicht nur, sagt Fischer: „Wir freuen uns auch über Besucher.“

+ Zwölf Optimisten auf einem Fleck machen schon ‘was her. Auf dem Dümmer werden es an Montag 170 sein. © imago images/Jochen Tack

Das Zelt, das zum Mittelpunkt der nicht-sportlichen Programmpunkte werden soll, steht bereits vor dem Clubhaus, ansonsten ist es sieben Tage vor dem ersten Start noch ziemlich ruhig. Im Clubhaus werden Fenster geputzt und die Terrasse für schaulustige Eltern hergerichtet. Fischer rechnet mal hoch: Wenn 170 Kinder im Alter von neun bis 14 oder 15 Jahren starten, kommen wohl mindestens 300 Elternteile sowie noch mal eine unklare Anzahl an Geschwisterkindern mit an den Dümmer. In Wohnmobilen, Camping-Anhängern oder Zelten werden sie übernachten. Platz genug für alle sei vorhanden, doch der tägliche Ablauf wird spannend. Zumal Zeitpläne schnell etwas für den Papierkorb sind, wenn auf dem Dümmer zu wenig oder zu viel Wind herrscht und Wettfahrten verschoben werden müssen. „Wir richten als Seglervereinigung zwar jedes Jahr eine Meisterschaft aus, das ist also alles nichts Ungewöhnliches für uns“, meint Uwe Fischer, „aber die Größenordnung ist diesmal eine ganz andere.“

Die DSV-Präsidentin hat ihr Kommen zugesagt Die IDJM beginnt am Sonntag, 17.30 Uhr, auf dem Trockenen. Alle Teilnehmer treffen sich an „Robins Surfstrand“, stellen sich nach Bundesländern eingeteilt auf und gehen gemeinsam zum Zelt der SVH. Gesegelt wird von Montag bis Freitag. Im Optimalfall starten die Wettfahrten jeweils gegen 11 Uhr. Wer mag, kann das Geschehen vom Ufer aus per Fernglas verfolgen. Der neue Internationale Deutsche Meister steht spätestens am Freitag, 17 Uhr, fest. Zur Siegerehrung hat sich Mona Küppers, Präsidentin des Deutschen Segler-Verbands, angekündigt.

In diesen Tagen treffen die Teilnehmer nach und nach ein – um zu trainieren und sich mit dem Dümmer vertraut zu machen. Die Meisterschaft ist zwar als internationale Meisterschaft ausgeschrieben, doch für den internationalen Flair sorgen tatsächlich nur zwei amerikanische und eine japanische Meldung. „Die Polen, Dänen und Niederländer haben uns diesmal im Stich gelassen“, klagt der SVH-Chef, „ich weiß auch nicht warum“.

Das Starterfeld besteht folglich fast ausschließlich aus deutschen Teilnehmern. Und einer ist dabei, der Hüde sein Zuhause nennt. Paul Hannker, zwölf Jahre alt, hat die Qualifikationskriterien erfüllt und darf bei der IDJM starten. Siegchancen? Uwe Fischer lacht und sagt es so: „Ein Platz im vorderen Drittel ist drin.“