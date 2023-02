161 Kartons voller Kleidung für Saporishshja

Von: Melanie Russ

161 Kartons mit Sachspenden hat Alexander Hage-Guralnik (3.v.l.) den Fahrern übergeben, die sie per Lkw in die Ukraine bringen. © Hage-Guralnik

Alexander Hage-Guralnik hat in Hüde und Umgebung Sachspenden für die Menschen in der ukrainischen Stadt Saporishshja gesammelt. 161 Umzugskartons vor allem mit Kleidung sind dabei zusammengekommen. Vor der großen Hilfsbereitschaft ist er beeindruckt.

Hüde – Alexander Hage-Guralnik wollte eigentlich nur ein bisschen in der Nachbarschaft sammeln, hoffte, vielleicht ein Auto mit Hilfsgütern für die Menschen im ukrainischen Saporishshja vollzukriegen. Doch die Aktion zog schnell weitere Kreise, und so füllte sich die Fahrradscheune auf dem Ferienhof Hage in Hüde immer weiter, bis schließlich ein ganzer Lastwagen voller Kleidung und weiterer nützlicher Dinge zusammengekommen war. „Das habe ich mir überhaupt nicht erträumt“, sagt Hage-Guralnik ganz begeistert, nachdem sich der Lkw am Freitag auf den Weg gen Osten gemacht hat.

Die große Hilfsbereitschaft hat ihn überwältigt. Vielen sei es ein Anliegen gewesen, etwas auf kleinem Weg beizutragen, statt an große Organisationen zu spenden, ist seine Erfahrung. So seien 161 Umzugskartons mit Hilfsgütern zusammengekommen.

Den größten Teil macht Kleidung für Erwachsene und Kinder aus. Bei der Kontrolle der abgegebenen Sachen war der Hüder erstaunt von der hohen Qualität. „Es war viel Neues dabei, und auch die gebrauchten Sachen waren top.“ Außerdem wurden einiges an Verbandszeug und Hygieneartikeln – unter anderem Pampers – gespendet sowie 1000 Euro Bargeld, die in haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel investiert wurden.

Wie berichtet, hatte Alexander Hage-Guralnik die Aktion gestartet, nachdem ihn ein Spendenaufruf aus der Ukraine von der jungen Studentin Elisabeth Lebed erreicht hatte, die nach ihrer Flucht zusammen mit ihrer Mutter einige Zeit in Lembruch gewohnt hatte, inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt ist und sich in Saporishshja für eine Hilfsorganisation engagiert. Ein Teil ihrer Familie sei noch immer in Lembruch, eine Tante und ein Cousin hätten beim Sortieren der Spenden und Übersetzen der Unterlagen für den Transport geholfen, erzählt Alexander Hage-Guralnik.

Die Vorbereitung des Transports lief wie am Schnürchen. Der Lkw aus der Ukraine traf deutlich früher als erwartet ein, die beiden Fahrer halfen beim Aufladen, und der ganze Papierkram war anhand einer aus Hüde geschickten Bestandsliste von den Empfängern auf ukrainischer Seite schon vorbereitet worden. „Wir mussten die offizielle Packing-Liste nur noch unterschreiben“, berichtet Alexander Hage-Guralnik.

Er ist nach eigener Aussage sehr zuversichtlich, dass die Sachen auch tatsächlich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Natürlich ist ihm nicht entgangen, dass in der Ukraine immer wieder Korruptionsfälle bekannt werden. In Saporishshja sei gerade ein hochrangiger Beamter wegen Bestechung eingebuchtet worden, erzählt er. Umso wichtiger ist der persönliche Kontakt zur Hilfsorganisation und der jungen Ukrainerin, der Vertrauen schafft und ein gutes Gefühl gibt.