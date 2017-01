„Shera Werkstoff-Technologie“ spendet für regionale Projekte

Lemförde - Nachweihnachtliche Bescherung zum neuen Jahr: Die Firma „Shera Werkstoff-Technologie“ spendet an zehn Einrichtungen im Bereich Lemförde, Diepholz und Stemwede. Insgesamt gehen 12 000 Euro an gute Zwecke.

Das Unternehmen hatte Vertreter aller Einrichtungen zu Kaffee und Kuchen in die Firmen-Räume an die Lemförder Espohlstraße geladen. „Dieser Termin ist der schönste, den ich im Jahr habe“, sagte Geschäftsführer Jens Grill zur Begrüßung. „Wir freuen uns immer, wenn wir auch etwas zurückgeben können.“ Er erinnerte an Zeiten, in denen es der Familie Grill „nicht so gut ging“ und betonte, dass man damals auch große Unterstützung erfahren durfte.

Auf einen Teil der Großspende freuen sich in diesem Jahr der DRK-Kindergarten Lemförde, die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Lemförde, das Familienzentrum Lemförde, die Löschgruppe Oppendorf der Freiwilligen Feuerwehr Stemwede, die Hospiz-Stiftung Stemweder Berg, die Lebensmittelausgabe der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lemförde, die Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer, der Stadtteilladen Diepholz, der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur in Stemwede und der Weiße Ring, Außenstelle Diepholz.

Die Firma Shera spendet schon seit mehreren Jahren Summen in der genannten Größenordung für wohltätige Zwecke – seit dem vergangenen Jahr werden die Organisationen aus Vorschlägen der Belegschaft ausgewählt. Logisch, dass einige Spendenpaten mit an der Kaffeetafel saßen, um sich anzuhören, wofür das Geld verwendet werden soll.

„Ohne die exzellente Arbeit unseres Teams ließe sich gar kein Überschuss erwirtschaften“

„Wir waren ganz überrascht, als plötzlich ein Anruf aus Lemförde kam und wir Geld bekommen sollten“, sagt Wilhelm Lindemann, vom JFK Stemwede. „Wir verwenden unseren Teil der Spende für die vielfältige Jugendarbeit in unserer Gemeinde.“

Der Spendenanteil für den Stadtteilladen Diepholz fließt laut Vorstandsmitglied Inge Human in verschiedene soziale Angebote der Einrichtung. Der Stadtteilladen kümmert sich um Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere im Bereich Diepholz-Süd.

Auch die kirchliche Lebensmittelausgabe Lemförde kann das Geld gut gebrauchen. „Wir haben pro Woche etwa 80 Leute die zu uns kommen“, führt Helga Storck aus. Sie geht davon aus, dass eigentlich noch weitere Einwohner bezugsberechtigt wären, sich aber nicht trauen, vorbeizuschauen.

Den Dank aller Einrichtungs-Vertreter leitete Geschäftsführer Grill gleich weiter: „Ohne die exzellente Arbeit unseres Teams ließe sich gar kein Überschuss erwirtschaften, mit dem wir die Spendenprojekte finanzieren könnten. Der Dank gebührt jedem einzelnen Mitarbeiter bei uns – vom Hausmeister bis hin zum Handlungsbevollmächtigten, vom Innendienst bis zum Außendienst.“

