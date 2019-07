1000 Kilometer für den guten Zweck

Glückstour des Schornsteinfegerhandwerks

+ © Mühlke Dieter Last aus Lemförde nahm an der Glückstour des Schornsteinfegerhandwerks teil. © Mühlke

Lemförde – „Es war sehr anstrengend aber auch sehr bewegend“, sagt Dieter Last, wenn er an die kilometerreichen Tage zurückdenkt, die er für einen guten Zweck zurückgelegt hat. Erstmalig nahm der gelernte Schornsteinfegermeister, der mit dem Handwerk seit jeher eng verbunden ist, an der „Glückstour 2019“ zugunsten des Vereins „Schornsteinfeger helfen krebskranken Kindern“ teil.