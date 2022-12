Landschaftspflegeverband plant mehr Veranstaltungen

Teilen

Die neue Führung im Vorstand des LPV Diepholzer Moorniederung: Peter Germer (BUND), Alexander Grimm (Samtgemeindebürgermeister Barnstorf) und Dr. Jochen Thiering (Landvolk-Kreisverband). © Landschaftspflegeverband

Der Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung möchte künftig mit weiteren Angeboten und Veranstaltungen noch mehr ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Ströhen – Mit dem in diesem Jahr Geleisteten ist der Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung (LPV DHM) sehr zufrieden, ins neue Jahr geht er mit neuen Gesichtern im Vorstand und Plänen für weitere Angebote und Veranstaltungen, die die Einrichtung noch etwas mehr ins Licht der Öffentlichkeit rücken sollen.

„Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen, der Landwirtschaft und dem Naturschutz läuft sehr vertrauensvoll, sodass viele größere und kleine Vorhaben und Projekte angestoßen werden konnten“, berichtet der LPV nach seiner Mitgliederversammlung. So wurden ein Obstbaumschnittkurs und ein Fachtag „Entwicklung und Erhalt von Kompensationsflächen“ umgesetzt. Außerdem beriet und unterstützte die Geschäftsstelle die Planung und das Anlegen von Streuobstwiesen und Hecken sowie Baumpflanzungen. Und es wurde ein Kompensationskataster angelegt.

Das Aufgabenspektrum ist mit weiteren Themen wie Beweidung, Restbiomasseverwertung, Kompensation, Ökologisches Grünflächenmanagement, Förderrichtlinien und vielem mehr sehr breit gefächert und spiegelt die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Vereinsmitglieder wieder.

Die formalen Tagesordnungspunkte Jahresabschluss 2021, die ordnungsgemäß geführte Kasse, die Lars Mentrup und Magnus Kiene geprüft hatten, und der Beschluss des Wirtschaftsplans für das Jahr 2023 waren schnell erledigt.

Bei der Neuwahl des Vorstands gab es einige Veränderungen. Landrat Cord Bockhop stellte sein Amt zur Verfügung. Als sein Nachfolger wurde der erste Kreisrat Jens-Hermann Kleine neu gewählt. Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye ließ sich ebenfalls nicht wieder zur Wahl aufstellen. Für ihn wurde Alexander Grimm, Samtgemeindebürgermeister in Barnstorf, einstimmig gewählt. Er übernimmt zudem den ersten Vorsitz im Vorstand. Die stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Jochen Thiering (Landvolk-Kreisverband Diepholz) und Peter Germer (BUND Diepholzer Moorniederung) wurden wiedergewählt. Im Amt einstimmig bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Heinrich Kammacher (Samtgemeinde Kirchdorf), Ingo Ammerich (Unterhaltungsverband Hunte), Jörg Ermshausen (Stiftung Bethel), Dr. Marcel Holy (Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer) und Konrad Wolf (Nabu).

Der Verein blickt motiviert in die Zukunft und hat für 2023 einiges auf der Agenda. „Wir wollen auf jeden Fall mehr in Richtung Veranstaltungen machen“, berichtet Geschäftsführerin Sabrina Schilling auf Nachfrage. Die Themenliste ist noch in Abstimmung, aber eine Veranstaltung soll sich um das Jakobskreuzkraut drehen.