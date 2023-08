Landkreis verleiht Kulturpreis 2022 posthum an Peter Barthold Schnibbe

Von: Gregor Hühne

Teilen

Posthum verliehen: Grit Schnibbe (M.) nimmt den mit 7.500 Euro dotierten Kulturpreis des Landkreises Diepholz in Vertretung ihres verstorbenen Mannes Peter Barthold Schnibbe von Edith Heckmann (Vorsitzende des Kulturbeirats) und Landrat Cord Bockhop entgegen. © Gregor Hühne

Landrat Cord Bockhop und Edith Heckmann (Vorsitzende des Kulturbeirats) haben den Kulturpreis 2022 des Landkreises Diepholz posthum an den Künstler Peter Barthold Schnibbe verliehen. Grit Schnibbe nahm die Würdigung für den verstorbenen Maler im Kreismuseum entgegen.

Landkreis Diepholz – Der Kulturpreis 2022 des Landkreises Diepholz ist am Sonntag im Kreismuseum posthum an Peter Barthold Schnibbe für sein künstlerisches Lebenswerk verliehen worden. Den mit 7.500 Euro dotierten Preis nahm Grit Schnibbe in Vertretung für ihren verstorbenen Mann entgegen.

Jens Bratherig, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Syke eröffnete die Veranstaltung vor rund 100 geladenen Gästen. Er erinnerte, dass der Kulturpreis bereits seit 1989 in unterschiedlichen Bereichen wie Musik, Skulpturen oder Malerei an Künstlerinnen und Künstler im Landkreis ausgelobt wird, die auch im Landkreis leben. „Peter Barthold Schnibbes Kunst verzauberte“, würdigte Brathering.

Es ist das erste Mal, dass der Preis posthum verliehen wurde. Peter Barthold Schnibbe starb am 27. Februar im Alter von 71 Jahren (wir berichteten).

Mittlerweile 31 Mal hat der Landkreis Diepholz den Kulturpreis verliehen und mehr als 40 Preisträger benannt und geehrt, erinnerte Cord Bockhop. Der Preis sei jedes Mal anders, so wie auch Kunst unterschiedlich ist, so der Landrat. Er dankte den Sparkassen, die den Preis, Kunst und Kultur mit ihren Gewinnen unterstützen. Bockhop lobte ebenfalls den Kulturbeirat mit der Vorsitzenden Edith Heckmann. Der Beirat habe sich sorgsam über potenzielle Preisträger informiert und diese vorgeschlagen.

Die Entscheidung des Kulturbeirats, Peter Barthold Schnibbe den Kulturpreis zu verleihen, sei sogar einstimmig gefallen, verriet der Landrat aus dem nicht öffentlich tagenden Gremium.

Ein Teil der Veranstaltung ist eine Präsentation mit Bildern aus dem Leben des verstorbenen Künstlers Schnibbe. © Gregor Hühne

„Es ist nicht normal, dass unsere Kultur auf besonderen Säulen steht“, so Bockhop. Die Kreismusikschule oder das Kreismuseum seien nicht selbstverständlich. Es gebe sicher Diskussionen über die Finanzierbarkeit, hätte der Landkreis nicht, lange vor Bockhops Zeit als Landrat, die finanziellen Weichen gestellt. Der Kreis habe damals ein „großes Aktienpaket der Avacon dieser Arbeit als Dividende“ zur Verfügung gestellt, erinnerte Bockhop. „Diese Stabilität ist eine weitsichtige Entscheidung des Kreistags gewesen.“

Schnibbes Ehefrau Grit Schnibbe nahm den Kulturpreis stellvertretend in Empfang. „Es ist mir eine große Ehre“, sagte sie, „den Preis für Peter Barthold Schnibbe entgegenzunehmen“. Sie dankte allen, die den Preis ermöglichen.

„Was würde Peter sagen?“, resümierte Grit Schnibbe, die zugleich Peters stärkste Kritikerin war. Vielleicht würde er vom Besuch des Kulturbeirats im vergangenen Jahr erzählen und seine „Freude pur“ über den Preis zum Ausdruck bringen, und „Danke sagen für die Würdigung“.

Grit Schnibbe erinnerte an die leidenschaftliche Arbeit ihres Mannes im Atelier. „Peter war ein Künstler, doch bezeichnete er sich selbst als Bildermaler.“

Nachruf: Rund 100 geladene Gäste begleiten am Sonntag im Kreismuseum die Verleihung des Kulturpreises 2022 an Peter Barthold Schnibbe. Unter anderem Jens Bratherig (Kreissparkasse) und Landrat Cord Bockhop halten eine Laudatio. © Gregor Hühne

Im Anschluss an die Preisverleihung ging es für die versammelte Entourage zu den Räumen einer Sonderausstellung im Kreismuseum mit ausgewählten Werken von Peter Barthold Schnibbe. Nach ein paar einleitenden Worten des Kurators zu Schnibbes Bildern, sprach Landrat Cord Bockhop den Satz, der nicht fehlen dürfe: „Die Ausstellung ist eröffnet!“

Die Ausstellung „Mitten im Leben“ von Peter Barthold Schnibbe ist laut Kreismuseum vom 15. August bis 22. Oktober zu sehen.