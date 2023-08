Landkreis Diepholz: Herzdruckmassage ab der siebten Klasse

Von: Anke Seidel

Teilen

Das Anwenden der Herzdruckmassage sollen Schüler bereits ab Klasse sieben lernen. © Friso Gentsch / dpa

Kinder sollen Lebensretter werden. Die niedersächsische CDU-Fraktion fordert verpflichtende Wiederbelebungskurse auf dem Stundenplan.

Landkreis Diepholz – Prüfen. Rufen. Drücken. Diese Dynamik der sofortigen Herzdruckmassage kann im Notfall Leben retten. Genau deshalb soll die Schulung dafür in Niedersachsen schon ab Klasse sieben auf dem Stundenplan stehen – das zumindest fordert die Union.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann: „Die niedersächsische CDU-Fraktion fordert die verpflichtende Unterrichtung der Wiederbelebung ab dem siebten Jahrgang in den Schulen. Hierzu hat die Fraktion jetzt einen Entschließungsantrag in den Kultusausschuss eingebracht.“ Der Vorschlag orientiere sich am Konzept Herzensretter und Lebensretter der Hilfsorganisationen. „Das Programm soll, wie von Ärzten empfohlen, das Wiederbeleben nur mit Drücken ab dem siebten Jahrgang in den Vordergrund stellen“, erläutert Marcel Scharrelmann – und betont: „Das Besondere ist zudem, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte ihren Mitschülern vermitteln können und die Lehrkräfte möglichst wenig belastet werden.“

In Deutschland könnte zehntausend Menschen mehr das Leben gerettet werden

Ein Herz-Kreislauf-Stillstand sei noch immer eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, stellt Marcel Scharrelmann fest. Der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer nennt Zahlen: „Rund 70 000 Fälle von Herz-Kreislauf-Stillstand gibt es pro Jahr in Deutschland. Zehn Prozent der Betroffenen überleben.“ Ihnen hätten in 42 Prozent der Fälle Laien das Leben gerettet.

Diese Quote liege in den Niederlanden und in Schweden jedoch bei 70 Prozent, gibt Volker Meyer zu bedenken. „Wenn man das hochrechnet, könnte man in Deutschland zehntausend Menschen mehr das Leben retten.“ Deshalb sei die Schulung in Herzdruckmassage ab Klasse sieben mehr als sinnvoll.

„Das Wissen zur Wiederbelebung sollte deshalb frühestmöglich und wiederholend gelernt werden, damit mehr Menschen die Angst vor dem Helfen verlieren“, so Marcel Scharrelmann. Bereits 2014 habe die Kultusministerkonferenz die Einführung der Wiederbelebung ab der siebten Jahrgangsstufe den Ländern empfohlen. Einige Bundesländer wie Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern hätten dies bereits umgesetzt.

Das Thema sei inzwischen auch im niedersächsischen Kultusministerium angekommen. „Es ist erfreulich, dass Ministerin Hamburg unserem Antrag anscheinend offen gegenübersteht“, so Marcel Scharrelmann.

Mit Volker Meyer ist er sich einig: „Wir hoffen auf eine ebenso positive Beratung im Kultusausschuss, damit wir die Überlebensrate von Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillständen in Niedersachsen durch effektive Wiederbelebung signifikant erhöhen können.“

Auch SPD-Landtagsabgeordneter Dennis True hält Wiederbelebungsschulungen für sinnvoll

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis True hält die Wiederbelebungsschulung ab Klasse sieben für sinnvoll: „Je früher man anfängt, das zu schulen, umso besser!“ Erste-Hilfe-Kurse an Schulen hätten sich längst bewährt. Wenn man Schülerinnen und Schüler im siebten Jahrgang in Wiederbelebung schulen wolle, „dann muss das aber machbar und schaffbar sein“. Die Kapazität der Lehrkräfte für dieses Thema müsse unbedingt gewährleistet sein, außerdem müsse die Schulung im Unterricht auch altersgerecht umgesetzt werden.

Aus medizinischer Sicht macht eine solche Unterrichtseinheit Sinn. Im Ärzteblatt heißt es zu diesem Thema: „Die derzeitigen Bemühungen, den aktuellen Wissensstand zur Wiederbelebung bei Erwachsenen zu vermitteln – beispielsweise in Betrieben oder im Zuge des Erwerbs von Fahrerlaubnissen – sind nicht ausreichend, um eine nahezu lückenlose Ausbildung in der Allgemeinheit zu erzielen. Zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, auf die verbindlichen Bildungsstrukturen zurückzugreifen und die Wiederbelebung in den schulischen Unterricht aufzunehmen.“

So könnten Laien bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überaus wertvolle Hilfe leisten. Als Träger des Rettungsdienstes teilt der Landkreis Diepholz auf Anfrage mit: „Bei einem Herzstillstand erleiden die Nervenzellen des Gehirns bereits nach drei bis fünf Minuten einen unwiederbringlichen Schaden. Die Maßnahmen der Ersten Hilfe sind daher ein sehr wichtiger Bestandteil der Rettungskette, die es in allen Bereichen zu befördern gilt.

Unsicherheiten und Überforderungen für Menschen, die in solchen Situationen als Helfende tätig werden können, sind verständlich und entsprechend verbreitet. Dies gilt besonders, wenn eine enge emotionale Beziehung der Helfenden besteht. Dies ist zum Beispiel regelmäßig bei Reanimationssituationen im häuslichen Umfeld der Fall. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Kinder ab einem Alter von etwa zehn Jahren in der Lage sind, Reanimationsmaßnahmen in Theorie und Praxis sicher zu erlernen. Dabei unterstützt jede Unterweisung von Ersthelfern das erfolgreiche Funktionieren der Rettungskette und stärkt das Bewusstsein der Allgemeinheit für die Erste Hilfe.“