Landfrauen: In Ernährungsfragen am Puls der Zeit

Von: Anke Seidel

Teilen

Engagieren sich gemeinsam für wichtige Themen wie Kochen mit Kindern: (v.l.) Jutta Hohnholz, Sabine Sparkuhl, Edda Möhlenhof-Schumann. © Anke Seidel

Seit einem dreiviertel Jahrhundert engagieren sich die Landfrauen im Kreisverband Grafschaft Hoya und seit 20 Jahren kochen sie mit Kindern.

Landkreis Diepholz. Schürze, Kopftuch, Kaffeeklatsch? Nichts liegt den Landfrauen ferner als das abgegriffene, völlig veraltete Klischee. Wer heute Mitglied im Landfrauenverband ist – allein im Kreisverband Grafschaft Hoya sind das knapp 2 700 Frauen – befasst sich mit gesellschaftlichen Themen, gesunder Ernährung und Teilhabe. Seit 75 Jahren sind die Landfrauen im Kreisverband Grafschaft Hoya organisiert – und schulen über den Verein „Kochen mit Kindern“ seit 20 Jahren Grundschüler in einer lebenswichtigen Fähigkeit: Kochen. Beide Besonderheiten wollen sie am Samstag, 22. April, ab 9 Uhr im Neubruchhauser Gasthaus „Zur Post“ mit einem großen Festakt gebührend feiern.

„Astrid Lindgren – ganz persönlich!“ stellt der Fernsehjournalist Peter von Sassen den Gästen dort vor. Das neue Kochbuch mit dem Titel „Kochen und Backen kinderleicht“ des Vereins „Kochen mit Kindern“ feiert Premiere – und drei Prominente beweisen beim Show-Kochen ihr Talent. Es ist ein völlig anderer Rahmen als bei der Gründungsversammlung des Landfrauen-Kreisverbands Grafschaft Hoya am 6. Februar 1948. „Zur Versammlung musste jede Frau Brennholz, Zubrot und eine Kaffeetasse mitbringen“, weiß Edda Möhlenhof-Schumann als Kreisverbandsberaterin aus historischen Unterlagen, „die Zeit war geprägt von wirtschaftlicher Not“. Sophie Hagemann aus Falldorf übernahm den Kreisvorsitz. „Damals war es besonders wichtig, sich auszutauschen, um mit knappen Mitteln gut über die Runden zu kommen“, beschreibt Edda Möhlenhof-Schumann die Priorität der Nachkriegszeit.

Im Spiegel der Gesellschaft

Wie ein Spiegel der Gesellschaft wirken die sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder verändernden Themen der Landfrauen. Als Hanna Ahrens aus Bassum 1972 neue Kreisvorsitzende wird, sind es zum Beispiel die Folgen des Pillenknicks. Spendenaktionen für die Flutopfer in Hamburg 1976 gehören ebenso dazu. Auch das überregionale Dorfhelferinnenwerk wird in dieser Zeit gegründet. Die dritte Kreisvorsitzende wird 1983 Else Gödecke aus Ridderade, deren Amtszeit Computerkurse ebenso prägen wie Tierschauen, Kurse für Altenpflegehelferinnen und politisches Engagement.

Genau das hat enormen Stellenwert, als in den 1990er-Jahren die Schweinepest etliche Landwirte an den Rand des Ruins bringt. 600 Landfrauen demonstrierten damals vor dem Arbeitsamt Syke, weiß Edda Möhlenhof-Schumann. Unter dem Vorsitz von Adelheid Brüning, seit 1993 Kreisvorsitzende, gründen die Landfrauen die Landfrauen-Service-AG – ein Catering-Unternehmen, das bis 2022 Bestand hatte.

1999 übernimmt Marlene Früchtenicht aus Okel den Kreisvorsitz – und legt einen Schwerpunkt auf die realistische Darstellung der Landwirtschaft in den Medien. In ihre Zeit als Vorsitzende fällt auch die erste Aktion „Kochen mit Kindern“, die Edda Möhlenhof-Schumann als hauswirtschaftliche Beraterin der Landwirtschaftskammer konzipiert hat und die im Kreisverband Grafschaft Diepholz bereits seit einem Jahr mit großem Erfolg läuft.

Fünf Jahre (2003 bis 2008) steht dann ein Team an der Spitze des Kreisverbands, bis Jutta Hohnholz aus Dünsen den Kreisvorsitz übernimmt. Sie engagiert sich besonders für die Aktion „Kochen mit Kindern“, die aber dringend Sponsoren braucht. Deshalb gründen die Initiatoren den Förderverein „Kochen mit Kindern“, dessen Vorsitz Jutta Hohnholz übernimmt. Die Aktion ist ein landesweit einmaliger Erfolg. Bis heute haben 37 000 Dritt- und Viertklässler mit den Landfrauen in der Schule gekocht und Wissenswertes über Lebensmittel aus der Region erfahren. „Es sind Frauen dabei, die kochen schon seit 20 Jahren mit den Kindern“, stellt Jutta Hohnholz voller Anerkennung fest.

Einsatz für Schulfach

Eine von ihnen ist Sabine Sparkuhl, die seit zwei Jahren den Kreisvorsitz führt. Dabei war die herbstliche Kochaktion in den Schulen einst nur als Übergangslösung gedacht – bis das Schulfach „Kochen mit Kindern“ oder „Alltagskompetenzen“ in den Lehrkanon aufgenommen würde. Aber genau das ist bis heute nicht geschehen, bedauern die engagierten Landfrauen. Dass der Bedarf an dieser Grundbildung für das Leben weiter steigt, ist unstrittig – und wird Fernsehzuschauern nicht zuletzt mit den Ernährungsdocs immer wieder vor Augen geführt.

Zu den aktuellen gesellschaftlichen Themen, mit denen sich die Landfrauen zurzeit befassen, gehört auch die Bildung eines Kreisfrauenrats. Intensiv arbeiten Landfrauen und Gleichstellungsbeauftragte daran, so Sabine Sparkuhl. Die Lebensqualität wo immer es geht zu verbessern, das haben sich die Landfrauen zur Aufgabe gemacht – damals wie heute.

Anmelden

zur Feier in Neubruchhausen können sich Mitglieder bei ihren örtlichen Landfrauen-Vorsitzenden.