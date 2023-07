Küchenmeisterin Barbara Stadler startet mit Slow Food neu durch

Von: Anke Seidel

Barbara Stadler ist Köchin aus Leidenschaft. © Mareike Suhn/Christian Geisler

Küchenmeisterin Barbara Stadler will an der Spitze des neuen Leitungsteams mehr Mitglieder gewinnen. Wie die kulinarische Überzeugungsarbeit gelingen soll, erklärt sie der Kreiszeitung. Weniger Fleischgerichte und Kombinationen wie Kaffee und Tomatensoße sind ein Teil davon.

Landkreis – Slow Food startet im Landkreis Diepholz neu durch: Drei Frauen wollen das Convivium (Gastmahl) neu beleben. An der Spitze steht Küchenmeisterin und Journalistin Barbara Stadler. 47 Mitglieder hat Slow Food im Landkreis. Eine Zahl, die Barbara Stadler gern steigern möchte – mit Sabine Krzikalla und Tina Trinler an ihrer Seite. Die drei Frauen teilen sich die Aufgaben im Führungsteam. „100 Mitglieder wären schön“, so die Küchenmeisterin.

Die Organisation Slow Food hat sich der genussvollen, bewussten und regionalen Essenskultur verschrieben. Allein in Deutschland sind zurzeit rund 13.500 Mitglieder in regionalen Gruppen, sogenannte Convivien, dabei. „Bio, regional und fair sind die Oberbegriffe“, erläutert Barbara Stadler. Will heißen: Die Mitglieder arbeiten nur mit regional erzeugten Lebensmitteln und verwenden keine Convenience-Produkte, also vorgefertigte Lebensmittel. Deshalb sind ebenso Natur- und Landschaftsschutz Themen eingebunden.

Ganz praktisch wollen Barbara Stadler, Sabine Krzikalla und Tina Trinler Ernährungsbildung vermitteln. „Das sind Fachfrauen“, sagt Barbara Stadler über ihre Teamkolleginnen. Sabine Krzikalla sei sehr affin, wenn es um gesunde Ernährung gehe, und arbeite aktiv im Bio-Bereich. Tina Trinler habe einen direkten Kontakt zum Landleben und zur Schafzucht: „Ihr Mann ist Schäfer.“

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung, auf der die drei Frauen an die Spitze von Slow Food im Landkreis Diepholz gewählt worden sind, haben die Mitglieder bereits eine Fülle von Ideen zusammengetragen: Im Oktober wollen sie gemeinsam eigenes Sauerkraut herstellen, außerdem den Essgarten in Harpstedt besuchen und ebenso Restaurants für den Slow Food-Genussführer.

Auch ein gemeinsames Kochen mit Archeprodukten – Lebensmittel unter einem besonderen Siegel – steht auf dem Programm. Und eine grundsätzliche Institution wollen die Frauen ins Leben rufen, sogenannte Schneckentreffen: Eine Art offener Stammtisch, bei dem es an wechselnden Orten um wechselnde Ernährungsthemen geht. „Diese Treffen sind offen für alle“, erläutert Barbara Stadler, „man muss nicht zu jeder Veranstaltung kommen. Und wenn jemand nur kurz Zeit hat, ist es auch in Ordnung“.

Geplant sind ebenso gemeinsame, kreative Kochtreffs – durchaus auch mit Kindern. Sie sollen die Welt der Lebensmittel und des Kochens unbeschwert und neugierig entdecken können, weil gesunde Ernährung lebenswichtig ist – im Wortsinn. Dass sie durchaus raffiniert, delikat und überraschend lecker sein kann, gehört genauso dazu.

Grundsätzlich gilt für Barbara Stadler: „Niemals mit dem Zeigefinger! Wir sind ein genussfreudiges Netzwerk, das kein Dogma hat.“

Die Küchenmeisterin gehört bei Slow Food zur Gruppe Chief Alliance. Weltweit haben sich darin professionelle Köche und Köchinnen sowie Restaurantbetreiber zusammengeschlossen. Die 64-Jährige hat zwei Jahrzehnte Erfahrungen mit einem eigenen Restaurant gesammelt. In der Kastanie (Martfeld, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen) hat sie mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Erwing Rau, Kunst und Theater mit Musik und Menüs verbunden – jeweils unter einem speziellen Motto. „Das Kapitel ist für mich abgeschlossen“, blickt sie zurück auf ihre Restaurant-Zeit.

Heute bietet sie Kochschule für geschlossene Gruppen an. „Ab und an auch offene Kochkurse“, fügt sie hinzu. Was ist in der Küche ihr Lieblingsgemüse? „Die Zwiebel“, antwortet sie ganz spontan. Die Zwiebel sei gesund und lecker, weil sie sich auf vielfältige Weise zubereiten lasse und durch ihre Konsistenz und Aroma durchaus zu Mahlzeiten mit weniger Fleisch beitragen könne: „Die Tendenz ist, wie überall, weniger Fleisch“, sagt sie.

Ob mit Fleisch oder ohne: Die Leidenschaft der 64-Jährigen ist es, immer wieder neue raffinierte Rezepte zu kreieren und dabei besondere geschmackliche Überraschungen zu präsentieren. So sei Kaffee durchaus mit Sellerie kombinierbar, passe aber genauso gut zur Sojasoße. „Kaffee und Tomate ist auch wunderbar“, sagt die Küchenmeisterin, „man muss nur wegdenken vom klassischen Kaffeetrinken“.

Zur Ruhe setzen? Das kommt für Barbara Stadler nicht infrage. Als Journalistin arbeitet sie unter anderem für die bekannte Illustrierte „Landlust“. Aber Rezepte von ihr sind natürlich auch im Slow Food-Magazin zu finden. Genau das steht unter dem Motto: Genuss und Verantwortung.

Im regelmäßig erscheinenden Magazin geht es beispielsweise um Ernährungsverantwortung. Was damit gemeint ist, erklärt Barbara Stadler so: „Was hat mein Essen damit zu tun, dass andere nichts zu essen haben?“ Diese globale Frage wolle Slow Food mitdenken. Deshalb stellt die Organisation mit dem gelben Orleans auch eine in Vergessenheit geratene Rebsorte vor, die durch den Klimawandel ein Comeback erleben könnte.

Vor allem: Regionale Händler und die Landwirtschaft will Slow Food unterstützen: „Die Landwirtschaft steht vor ganz großen Problemen!“ Es sei wichtig, fair und menschlich miteinander umzugehen: „Jeder kann etwas tun!“

Demnächst soll es auf der Homepage von Slow Food im Landkreis Diepholz auch Rezepte geben. Auch bei Instagram und Facebook möchte das neue Team präsent sein, um junge Mitglieder für die Organisation zu gewinnen.

Kontakt Zu finden ist das regionale Convivium im Internet auf www.slowfood.de/netzwerk/vor-ort/diepholz