Team sorgt für Zündstoff

Lagerzeitung arbeitet bis tief in die Nacht

+ © Schmidt Geben alles, um den Zeltlagerteilnehmern Lesestoff zu bieten: Das „Zündstoff“-Team. © Schmidt

Aschen - Von Katharina Schmidt. Wo was los ist, ist auch das Team der Lagerzeitung. Die Reporter vom „Zündstoff“ bringen jeden Tag eine Ausgabe ihres Nachrichtenblattes heraus. Um die Teilnehmer des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Aschen stets auf den neuesten Stand zu halten, nehmen sie kurze Nächte in Kauf.