Sanitäter und Polizist sind für alle Fälle gewappnet

Rund 40 Behandlungen pro Tag

+ „Sheriff“ Thomas Gissing ist ein bekanntes Gesicht auf dem Lagergelände – seit vielen Jahren gehört er dazu. - Foto: Schmidt

Aschen - Von Katharina Schmidt. Wenn knapp 2 000 Menschen zusammentreffen, gibt es für Polizei und Sanitäter oft extrem viel zu tun. Nicht so beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr. Langeweile kommt bei „Lagersheriff“ Thomas Gissing und dem Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zwar nicht auf, aber alles in allem geht es in Aschen friedlich zu.