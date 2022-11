Brokser Markt: „Bummelpass“-Erlös geht an Fußballjugend

Von: Anne-Katrin Schwarze

Der „Bummelpass“ der Kreiszeitung bringt einen vierstelligen Erlös, von dem in diesem Jahr der Förderkreis Lila-Weiß profitiert. Das Bild zeigt (von links): Marktmeister Ralf Rohlfing, Christina Damrow (Kreiszeitung), Christina Wendt (Marktverwaltung), SVBV-Vorsitzenden Thomas Warnke, Förderkreis-Vorsitzenden Heinrich Büntemeyer, Schausteller Henry Stummer und Lars True, Vertriebsleiter der Kreiszeitung. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – „Gibt es wieder Gutscheine?“ Für Kinder und Jugendliche aus Bruchhausen-Vilsen eine wichtige Frage für die letzten beiden Tage des Brokser Heiratsmarktes. Denn wer am Montag oder Dienstag einen solchen vorlegt, zahlt eine Karussellfahrt und erhält einen zweiten Chip kostenlos dazu. Am Ende kommt dabei sogar eine vierstellige Summe für einen guten Zweck heraus.

„Bummelpass“ heißt diese Gemeinschaftsaktion der Schausteller, der Gemeinde und der Mediengruppe Kreiszeitung. Das Zeitungshaus übernimmt den Vertrieb der begehrten Flyer. Die einmalige Gebühr von zwei Euro pro „Bummelpass“ wandert in ein Sparschwein. In dieser Woche wurde es geöffnet.

1 770 Euro kamen zum Vorschein. Diese Summe stellt die Kreiszeitung dem Jugendförderkreis Lila-Weiß des Sportvereins Bruchhausen-Vilsen (SVBV) zur Verfügung.

„Wir wollen einen Teil der Summe verwenden, um ein Jugendturnier mit Mannschaften der großen Vereine zu organisieren“, teilt Förderkreis-Vorsitzender Heinrich Büntemeyer während eines Treffens aller Beteiligten im Vereinshaus am Sportplatz mit. Außerdem springt der Förderverein ein, wenn den jungen Mitgliedern die finanziellen Mittel fehlen, sich an Aktivitäten zu beteiligen.

„Der Förderkreis ist ungemein wichtig für uns, denn er macht es möglich, den Kindern und Jugendlichen neben dem Training etwas ganz Besonders zu bieten“, freut sich SVBV-Vorsitzender Thomas Warnke darüber, dass die Kreiszeitung in diesem Jahr dem Förderkreis die Spende zukommen lässt. Da es auch im Kinder- und Jugendbereich kaum noch Trainer gebe, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen, müsse der Hauptverein für Aufwandsentschädigungen immer mehr Geld investieren, das dann für Zuschüsse zu Fahrten, Turniere oder Sportkleidung nicht mehr zur Verfügung stehe, erklärt er die Misere.

Gemeinsam mit der Gemeinde als Veranstalterin des Brokser Marktes sucht die Kreiszeitung Jahr für Jahr einen Verein als Begünstigten der „Bummelpass“-Aktion aus, der zum einen Jugendarbeit betreibt, zum anderen aber auch Anlieger des Marktplatzes ist. „Das verstehen wir als kleine Wiedergutmachung dafür, dass der Markt den gewohnten Ablauf durcheinanderbringt“, sagt Marktmeister Ralf Rohlfing. Auf dem Gelände des SVBV finden traditionell noch vor der offziellen Markteröffnung am Freitag Spiel und Spaß für die jüngsten Gäste statt. Außerdem überlässt der Sportverein seine Räumlichkeiten während des Marktes dem DRK, das dort seine Einsatzzentrale einrichtet.

„Wir fühlen uns mit dem Markt verbunden“, betont Thomas Warnke. Der Sportplatz heiße nicht ohne Grund „Marktplatzarena“, erinnert er. Heimspiele der Herrenmannschaften am Marktwochenende gehören zu den Höhepunkten der Spielzeit. Kaum ein anderes Spiel der Saison sei so gut besucht wie das am letzten Wochenende im August.

Das Dankeschön des Förderkreises für die Spende nehmen Lars True, Gesamtvertriebsleiter der Kreiszeitung, und Christina Damrow, Leiterin der Marketinabteilung im Hause Kreiszeitung, gern entgegen. „Wir übernehmen auch im nächsten Jahr den Vertrieb für die ,Bummelpässe‘“, sagen sie zu. Im selben Atemzug reichen sie den Dank an die Schausteller weiter, die sich an der Rabattaktion beteiligen, denn „sie verzichten auf einen Teil ihrer Einnahmen“, ist allen Beteiligten bewusst. Vor allem der Markt-Montag sei ein Tag für Familien und junge Besucher aus dem Ort und der nahen Umgebung. „Das unterstützen wir sehr gern“, versichert Henry Stummer, Vorsitzender des Schaustellervereins Bruchhausen-Vilsen, im Namen seiner Kollegen. Er und seine Kollegen werden den „Bummelpass“ auch im nächsten Jahr wieder mit Gutscheinen füllen, kündigt er an.

Das Thema „Bummelpass“ können Ralf Rohlfing und Christina Wendt von der Marktverwaltung also bereits von ihrer To-do-Liste für 2023 streichen. Das läuft.