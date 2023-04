Kreisjägermeister Zimmermann über Waffen, Wildstrecken und Wölfe

Von: Gregor Hühne

Im Interview mit der Kreiszeitung spricht der Kreisjägermeister des Landkreises Diepholz, Thies Zimmermann, über Waffen, Wildstrecken und Waschbären. Außerdem geht es um einen alten Bekannten, der ebenfalls Strecke macht. Die Rede ist vom Wolf, der Einfluss auf die Bestandszahlen von Dam-, Reh- und Schwarzwild hat. Wie viel genau, das ist noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.

Landkreis – Die Jagdstrecke, also die auf der Jagd erlegte Jagdbeute, für das abgelaufene Jagdjahr (1. April bis zum 31. März) im Landkreis Diepholz liegt vor. Anlass, um mit Kreisjägermeister Thies Zimmermann über aktuelle Themen der Jägerschaft zu sprechen wie die erneute Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts. Die technische Aufrüstung hält weiter Einzug in den Jagdbetrieb, aber auch ein altbekannter Zeitgenosse sorgt für Veränderung und Verunsicherung. Die Fragen stellte Gregor Hühne.

Herr Zimmermann, was ist eigentlich ihre Aufgabe?

Hauptaufgabe des Kreisjägermeisters ist es, die untere Jagdbehörde zu beraten. Zudem führt er den Vorsitz im Kreisjagdbeirat, der über die Abschusspläne beschließt und zu jagdliche Fragen, die den Landkreis betreffen, angehört wird. Er sitzt damit an der Schnittstelle zwischen der Jägerschaft und der Behörde. Im flächenmäßig großen Landkreis Diepholz haben wir zudem die Besonderheit, dass es zwei Jägerschaften gibt. Im Nordkreis die Jägerschaft Syke, im südlichen Bereich die Jägerschaft Grafschaft Diepholz. Es gibt daher auch einen besonderen Vertreter des Kreisjägermeisters im Südkreis. Wir wechseln uns da alle fünf Jahre ab.

Wie viele Wildtiere kamen im Landkreis Diepholz im abgelaufenen Jagdjahr, also vom 1. April bis 31. März, zusammen?

Zunächst differenziert man hier grob zwischen Schalen-, Haar- und Federwild. Die absoluten Zahlen der Jagdstrecke setzen sich zusammen aus erlegtem Wild, Fallwild durch Verkehr und sonstigem Fallwild. Sie umfassen also nicht die reinen Abschusszahlen.

Wie viel „Strecke“ machte denn der Straßenverkehr?

Beim Rehwild wird etwa ein Drittel der Tiere zum Opfer des Straßenverkehrs. Das ist leider seit Jahren unverändert. Viele Autofahrer sind nicht ausreichend sensibilisiert dafür, zu erkennen, dass am Wegesrand Wildaugen, die wir Jäger auch als Lichter bezeichnen, manchmal zurück leuchten. Wenn ein Reh über die Straße springt, muss man damit rechnen, dass noch ein zweites, drittes oder viertes hinterherkommt. Durch die Zeitumstellung verlagert sich nun der morgendliche Verkehr wieder mehr in die Dämmerung, sodass es wahrscheinlich wieder mehr Unfälle mit Rehen, deren Sprünge (Gruppen) sich jetzt zum Frühjahr wieder auflösen, geben wird. Insgesamt sind die Dam- und Rehwildstrecken geringer als im Vorjahr, was nicht unbedingt zu erwarten war und lokal vielleicht auch mit dem Wolf zu tun haben könnte. Besonders auffällig ist der Rückgang beim Schwarzwild mit rund 50 Prozent.

Wurde die Sauen-Population – vielleicht auch mithilfe von Nachtsichtgeräten – zu sehr dezimiert?

Eine gesonderte Statistik über den Einsatz dieser Technik wird nicht geführt. Der Gesetzgeber hat die Nachtsichttechnik legalisiert, sodass diese für die Bejagung von Schwarzwild und Raubwild (Füchse) eingesetzt werden darf. Nicht jeder Jäger setzt diese Technik bislang ein. Mitunter werden auch jagdethische Bedenken geäußert, da zur Waidgerechtigkeit auch gehört, dem Wild eine Chance zu geben. Andererseits war eine Reduzierung des Schwarzwildbestandes politisch gewollt.

Gibt’s eine Theorie, warum es so viel weniger sind?

Der Hauptgrund für eine scharfe Bejagung und Reduzierung des Schwarzwild-Bestands in den letzten Jahren war und ist vor allem das Aufkommen der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die Tierseuche selbst wird allerdings nicht der Grund für den Rückgang sein, da wir gottlob bislang keinen bestätigten Ausbruch von ASP im Wildschweinebestand bei uns im Landkreis haben. Ein Ausbruch wäre fatal und hätte sicherlich weitreichende Konsequenzen. Sicherlich jagt auch hier der Wolf mancherorts mit. Man weiß, dass neben Dam- und Rehwild auch Frischlinge auf der Speisekarte der Wölfe stehen. Wie viele Wildschweine vom Wolf gerissen werden, darüber gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Der große Rückgang lässt sich dadurch aber nicht erklären. Das dürfte wohl eher eine Folge der Bestandsreduzierung zur ASP-Prävention sein, wobei sich auch die Trockenheit der vergangenen Jahre auf die Bestandsentwicklung ausgewirkt haben dürfte.

Was fällt sonst noch bei der Streckenbilanz auf?

Bei den Füchsen ist die Strecke ähnlich dem Vorjahr. Aus meiner Sicht ist die Bejagung des Raubwildes, also der Prädatoren, wichtig zum Schutz der Bodenbrüter und ein wichtiger Baustein zur Erhaltung einzelner Niederwildarten. Ohne die Bejagung hätten Arten wie Kiebitz, Rebhuhn oder Fasan noch größere Schwierigkeiten. Bei den Feldhasen ist eine höhere Strecke festzustellen. Zwar kann nicht unmittelbar von der Strecke auf den Besatz geschlossen werden, dennoch würde die Strecke den landesweiten Trend bei der Besetzentwicklung des Feldhasen widerspiegeln. Auch der Umstand, dass während der Corona-Zeit keine Gesellschaftsjagden stattfanden, kann sicherlich ein Grund für die jetzt teilweise höheren Strecken sein. Trotz des freiwilligen Verzichts der Jägerschaft in Niedersachsen zur Rebhuhn-Bejagung haben sich die Besätze seit Jahren nicht erholt, was neben dem Verlust von Lebensraum sicherlich auch an den Prädatoren wie dem Fuchs, aber auch Greifen (Raubvögel) und Rabenvögeln liegt. Trotz der teilweise gestiegenen Strecken bei einigen Niederwildarten soll dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Gesamtzahlen historisch betrachtet auf einem geringen Niveau bewegen.

Wie sieht es bei invasiven Arten wie dem Nutria aus?

Beim Nutria hatten wir in den vergangenen Jahren einen relativ starken Anstieg. Im abgelaufenen Jagdjahr sind es im Diepholzer Bereich weniger und im Syker Bereich mehr geworden, wobei die Strecke für den gesamten Landkreis unterm Strich minimal unter der des Vorjahres liegt.

Wie hoch ist die Schwanzprämie für diese Tiere?

Richtig ist, dass die jeweiligen Wasserverbände zusammen mit der Landwirtschaftskammer teilweise die Bejagung des Nutria fördern. Art und Höhe der Förderung sind dabei unterschiedlich. Den Begriff Schwanzprämie gibt es offiziell jedoch nicht. Hintergrund der Förderung ist, dass der Nutria Deiche und Uferböschungen untergräbt, was zu großen Schäden führen kann.

Welche weiteren Eindringlinge sind im Landkreis Diepholz unterwegs?

Da wäre zum Beispiel der Waschbär zu nennen. Die Strecken steigen von Jahr zu Jahr. Das ist auch ein Neuankömmling, auf dessen dauerhafte Präsenz wir uns wohl einstellen müssen. Er ist gut angepasst, kann gut klettern, findet überall Nahrung und bedient sich als Kulturfolger zur Not auch mal an einer Mülltonne. Auch der Marderhund ist als nicht heimische Art im Kommen.

Ist Jagdwilderei im Landkreis eine Problematik?

Ausschließen, dass es vereinzelt vorkommt, will ich das nicht, aber dass im Landkreis Diepholz organisiert Wilderei betrieben wird, ist mir nicht bekannt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet, sollte sich an die örtliche Polizei wenden.

Kostensteigerungen und Mangel bei der Munition: Wie ist die Lage am Markt?

Derzeit kommt es hier und da zu Versorgungsengpässen mit Jagd- und Übungsmunition. Auch die Preise für Munition sind in den letzten Jahren gestiegen. Hinzu kommt, dass seit dem 16. Februar ein Bleischrotverbot in und an Feuchtgebieten gilt. Weil der Landkreis Diepholz über viele Moore, Schlatts, Seen, Bäche, Kanäle und Gräben verfügt, sind sicherlich zahlreiche Jäger davon betroffen.

Schränkt die Knappheit den Jagdbetrieb ein?

Meines Erachtens ist das noch nicht der Fall, aber wenn man die üblichen Börsen und Märkte beobachtet, ist schon länger nicht immer alles verfügbar. Auch bei der Kugelmunition ist es teilweise schwierig, oft geführte Kaliber zu bekommen.

Gibt es Bleialternativen?

Ja, beispielsweise Weicheisen, Zink, Kupfer, Bismuth oder Legierungen daraus, wobei es kritische Stimmen gibt, ob diese Alternativen einen gleichwertigen Ersatz bieten. Da das Bleischrotverbot in Feuchtgebieten nunmehr aber in Stein gemeißelt ist, wird man sich hier folglich umstellen müssen. Ärgerlich ist allerdings auch, dass nicht alle älteren Flinten die technischen Voraussetzungen für bleifreie Munition mitbringen, und hier eventuell weitere Kosten auf die Jäger zukommen könnten.

Was noch nicht in Stein gemeißelt ist, ist die erneute Verschärfung des Waffenrechts. Ist das ein Thema in der Jägerschaft?

Verschärfungen des Waffenrechts sind immer ein Thema in der Jägerschaft, weil wir mit unserem Handwerkszeug als legale Waffenbesitzer in der Regel unmittelbar betroffen sind. Dabei achten die allermeisten Jäger peinlichst genau darauf, dass sie alle Vorschriften einhalten, da Verstöße gegen jagd- oder waffenrechtliche Vorschriften auch schon jetzt zum Verlust des Jagdscheins führen.

Schießt der Entwurf also am Ziel vorbei?

Oft ist es so, dass gewisse, sicherlich schreckliche Anlässe als Initialzündung dienen, wieder eine Verschärfung des Waffenrechts zu fordern. Tatsache ist allerdings, dass wir in Deutschland eines der strengsten Waffengesetze weltweit haben. Man muss zudem sagen, dass oftmals die Jägerschaft nicht den Anlass für solche Diskussionen gibt, aber letztlich immer unter Generalverdacht steht und am Ende auch die Konsequenzen einer Gesetzesänderung tragen muss. Ich kenne den Referentenentwurf nicht und möchte daher mit Vermutungen nicht im Nebel stochern. Sofern Sie mit Ihrer Frage auf ein mögliches Verbot kriegsähnlicher halb automatischer Feuerwaffen anspielen, denke ich, dass dies derzeit noch die wenigsten Jäger betreffen dürfte.

Welche Veränderungen kommen auf Jäger zu?

Die Jagdverwaltung wird digitaler, und die Jagd und der Naturschutz sind in den vergangenen Jahren durch die Nachtsichtoptiken und Drohnen zur Rehkitzrettung technischer geworden. Dieser Trend wird sich wohl fortsetzen. Auch werden wir uns auf weitere Veränderungen im Bereich der Munition einstellen müssen. Zudem fehlen noch zahlreiche Verordnungen zum novellierten Jagdgesetz in den Bereichen Jagdhundeausbildung, Fallenjagd oder Jägerprüfung – um nur einige zu nennen. Das oft übersehene Engagement der Jäger im Bereich der Hege und des Natur- und Artenschutzes wird auch zukünftig eine große Rolle spielen, wobei die Darstellung auch über die neuen Medien einen hoffentlich größeren Stellenwert einnehmen wird.