Machen die Region hörbar: Die Podcasts der Mediengruppe Kreiszeitung

Von: Luka Spahr

Teilen

Luka Spahr (l.) und Hagen Wolf bilden die Podcast-Redaktion der Mediengruppe Kreiszeitung. © Sigi Schritt

Seit September 2021 gibt es die Mediengruppe Kreiszeitung auch zum Anhören. Mehrmals die Woche veröffentlicht unsere Podcast-Redaktion neue Folgen mit Themen aus der Region. Die Formate „Kreis und Quer“, „Aktiv im Archiv“ sowie „Wolf und Bergmann“ sind auf allen verbreiteten Podcast-Plattformen zu finden.

Direktlinks: „Kreis und Quer“ und „Aktiv im Archiv“

Direktlinks: „Wolf und Bergmann“

„Kreis und Quer“: Der Podcast für die Region von Rotenburg bis Diepholz

„Kreis und Quer“ erscheint einmal wöchentlich am Freitagmittag. Die etwa 20- bis 50-minütigen Folgen werden von den beiden Podcast-Redakteuren Hagen Wolf und Luka Spahr in Syke recherchiert, konzeptioniert und eingesprochen. Dabei deckt „Kreis und Quer“ thematisch das komplette Verbreitungsgebiet der Mediengruppe Kreiszeitung vom Landkreis Rotenburg (Wümme) über die Kreise Verden und Diepholz bis hin zum Landkreis Oldenburg ab – immer nah dran an den Menschen und Themen aus der Region.

„Aktiv im Archiv“: Das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung

Seit März 2022 gibt es immer dienstags das Podcast-Kurzformat „Aktiv im Archiv“. Anders als bei „Kreis und Quer“ am Freitag fallen diese Folgen mit maximal sechs Minuten Laufzeit deutlich kürzer aus. Somit eignen sie sich optimal für die kurze Arbeitspause zwischendurch oder den Weg zur nächsten Bushaltestelle. Und worum geht’s in den Folgen? Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von „Kreis und Quer“ werden sich an die Rubrik „Aktiv im Archiv“ erinnern, in der Podcast-Redakteur Hagen Wolf kuriose Geschichten aus dem Zeitungsarchiv vorgestellt hat. Die beliebte Rubrik gibt es nun als eigenen Podcast.

Während Hagen Wolf weiterhin von bemerkenswerten Zeitungsartikeln aus den 60er- und 70er-Jahren berichtet, greift sein Podcast-Kollege Luka Spahr vieldiskutierte Themen aus den Ausgaben von vor zehn Jahren auf und spannt den Bogen in die Gegenwart. Das Podcast-Kurzformat „Aktiv im Archiv“ gibt es immer dienstags auf den bekannten Streaming-Kanälen von „Kreis und Quer“ bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt.

„Wolf und Bergmann“: Der satirische Wochenrückblick der Mediengruppe Kreiszeitung

Nach „Kreis und Quer“ und „Aktiv im Archiv“ ist die Podcast-Redaktion der Mediengruppe Kreiszeitung Mitte Juni mit einem weiteren Format gestartet. In „Wolf und Bergmann“ trifft Podcast-Redakteur Hagen Wolf auf die Hamelner Radio-Ikone Werner Bergmann. Der Comedian ist im Weserbergland für seine bissige, aber stets gut gelaunte Satire im Morning-Programm bekannt. Jetzt sorgt er zusammen mit Hagen Wolf auch im Einzugsgebiet der Mediengruppe Kreiszeitung für die nötige Würze in den gesellschaftlichen und politischen Debatten.

In einer guten Viertelstunde zerlegen die Beiden von nun an genüsslich die wichtigsten Themen zwischen Syke und Sydney. „Wolf und Bergmann“ gibt es ab sofort alle zwei Wochen montagabends ab 18 Uhr auf allen bekannten Podcast-Playern wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer, sowie auf YouTube (siehe oben).

Die Podcast-Redaktion Luka Spahr kennt die Region als ehemaliger Redakteur am Newsdesk des Verlags in Syke bereits gut. Er ist im Raum Barnstorf aufgewachsen und machte 2018 sein Volontariat bei der Mediengruppe. Hagen Wolf bringt den Blick von außen mit – und die Erfahrung hinter dem Mikro. In der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, machte Wolf Karriere im Weserbergland. In Hameln moderierte er Radiosendungen, leitete die Geschicke des Senders als Geschäftsführer. Jetzt hat es ihn die Weser flussabwärts gen Norden gezogen. „In einer guten halben Stunde greifen wir Themen aus dem Verbreitungsgebiet auf, die immer auch überregional von Bedeutung sind“, so Hagen Wolf zur Ausrichtung des Haupt-Podcasts „Kreis und Quer“. Fragen, Anregungen und Rückmeldungen liest die Redaktion unter podcast@kreiszeitung.de.