Kreis Diepholz: Weitere fünf Millionen Euro für Breitband

Von: Anke Seidel

Teilen

Bunt und unverzichtbar für die digitale Zukunft: das Glasfasernetz. © Michael Krüger

Staatssekretär Stefan Muhle hat dem Landkreis Diepholz 23 Förderbescheide für den Breitbandausbau überreicht: Die Unterstützung beträgt 5 Millionen Euro.

Landkreis Diepholz – Für Stefan Muhle, den Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, war es ein absolutes Novum: „Das habe ich in Niedersachsen in dieser Form noch nicht gehabt“, erklärte er bei der Übergabe von sage und schreibe 23 Förderbescheiden für den Breitbandausbau im Landkreis Diepholz – ein dicker Packen, den Landrat Cord Bockhop freudestrahlend entgegennahm. Denn diese Mappe ist 5022 716 Euro und 46 Cent wert.

2018 hatten nur drei Prozent der Haushalte einen gigabitfähigen Anschluss

Mit mehr als fünf Millionen Euro unterstützt das Land also dieses Ausnahme-Bauprojekt, das buchstäblich Anschluss an die Zukunft schaffen soll. Stefan Muhle zeigte sich beeindruckt – und wusste genau: 2018 hätten nur drei Prozent der Haushalte und Unternehmen im Landkreis Diepholz über einen gigafähigen Anschluss verfügt – mit dem Breitbandausbau steige die Versorgung auf 94 Prozent. Diese Dynamik beschrieb der Staatssekretär so: „Von praktisch gar nicht auf fast vollständig.“ Zum Vergleich: In Niedersachsen war die gigafähige Versorgung von sechs auf derzeit 66 Prozent gestiegen.

Mit der Übergabe am Donnerstag sind nun insgesamt 40 Förderbescheide über eine Gesamtsumme von 17,3 Millionen Euro im Kreishaus eingegangen. Denn Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hatte schon im März 17 solcher Bescheide im Wert von 12,3 Millionen Euro überreicht. Der Breitbandausbau im Landkreis Diepholz sei das landesweit größte zusammenhängende Projekt dieser Art, hieß es am Donnerstag.

Es sind genau 23: Förderbescheide im Wert von fünf Millionen und 22 716 Euro sowie 46 Cent übergab Staatssekretär Stefan Muhle (2.v.l.) an Landrat Cord Bockhop (3.v.l.) – sehr zur Freude der Landtagsabgeordneten Luzia Moldenhauer (l.) und Volker Meyer. © Seidel, Anke

Dafür müssen immerhin 186 Millionen Euro investiert werden, von denen rund 102,2 Millionen Euro durch anteilige Mitfinanzierung von Bund, Land und Europäischer Union getragen werden. Für diese Zuwendungen zeigte sich Landrat Bockhop dankbar. Aber auch der Landkreis und seine Städte, Gemeinden und Samtgemeinden tragen einen wichtigen Teil der Ausbaukosten.

Weil die Glasfaserversorgung heute so wichtig ist wie einst die Wasserleitung und der Elektrizitätsanschluss, werden im Landkreis Diepholz jetzt 1 890 Kilometer neue Trasse verlegt – 1 770 Kilometer sind bereits fertiggestellt. Zurzeit arbeiten 180 Bauarbeiter im gesamten Landkreis an der Vollendung des Projekts, stellte Landrat Cord Bockhop klar. Mehr als 7 000 Hausanschlüsse seien bereits fertiggestellt. 1 380 weitere sollen im dritten Quartal dieses Jahres betriebsbereit sein.

7000 Hausanschlüsse sind bis jetzt fertig ‒ nur 1700 werden schon genutzt

Doch erst 1 700 Kunden von Nordischnet, der Regionalmarke der GVG Glasfaser GmbH als Pächterin des Glasfasernetzes, nutzen ihren neuen Anschluss – zum einen, so der Landrat, weil in vielen Fällen die vorgeschriebene Abnahme noch nicht erfolgt sei; zum anderen, weil erst noch Altverträge der Kunden auslaufen müssten.

Der Ausbau des Hauptnetzes soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Doch schon jetzt steht fest: Selbst mit dem flächendeckenden Ausbau werden nicht alle „weißen Flecken“ im Landkreis ausradiert werden können.

Deshalb kündigte Landrat Cord Bockhop dem Staatssekretär bereits weitere Projekte an. Insbesondere im ländlichen Bereich sei die digitale Versorgung für alle Häuser, alle Gewerbegebiete und die Fläche – sprich Handy-Nutzung ohne Funkloch – enorm wichtig. Froh über den Breitbandausbau zeigte sich die Landtagsabgeordnete Luzia Moldenhauer (SPD). Mithilfe der digitalen Welt könnten die Strukturen im ländlichen Raum erhalten werden. Die digitale Versorgung sei auch für den medizinischen Bereich von großer Bedeutung.

Auf eine Versorgung von 94 Prozent könne man stolz sein, so der Landtagsabgeordnete Volker Meyer (CDU). „Aber sechs Prozent fehlen noch!“, gab er zu bedenken – und hoffte, für diese Bereiche in der nächsten Wahlperiode des Landtags sowie in der laufenden des Kreistags eine Lösung zu finden.