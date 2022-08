Kreative pflegen ein ganz besonderes Geheimnis

Holger Feldermann (vorne links) und seine Truppe werkeln fleißig an ihrem Festwagen – was er darstellt, bleibt bis zum Erntefest geheim. © Charlotte Wolframm

Die Vorbereitungen für das Steller Erntefest laufen wieder und alle sind neugierig darauf, was entsteht. Aber Spione haben keine Chance

Stelle – „Achtung, Spione!“, ruft Holger Feldermann seiner Truppe zu, als Mary Putjenter um die Ecke kommt. Denn noch soll weder die Vorsitzende des Schießsport- und Heimatvereins Stelle noch jemand anderes sehen, woran er und seine rund 20 Mitstreiter gerade werkeln. Zu viele Details des Festwagens sollen auch auf dem Foto der Kreiszeitung nicht zu erkennen sein – ein Schriftzug wird extra mit grüner Plane verdeckt. Erst, wenn sich die Teilnehmer des Steller Erntefestumzugs am Samstag, 3. September, um 14.30 Uhr auf dem Hof Schütte in Bokelskamp treffen, kann jeder das Werk der Gruppe bestaunen.

Alle können sich einbringen

Auf dem Hof Blome treffen sich Feldermann und seine Mitstreiter zum ersten Mal im Juni, um gemeinsam zu planen, was zum diesjährigen Erntefest entstehen soll. „Dieses Mal hat uns die Kreiszeitung inspiriert“, erzählt Feldermann – ein Bericht auf der letzten Seite brachte sie auf die Idee, welches Thema gewählt wird. Die Gruppe gehört traditionell zu den größten beim Steller Erntefest. Alle Generationen packen hier mit an – jeder mit seinen Talenten. Ob es nun um die erste Zeichnung geht, den Bau des Wagens oder später das kreative Gestalten, alle können sich einbringen. Und machen das mit viel Freude, erzählt Feldermann unter beifälligem Nicken seiner Mitstreiter. Spaß sollte es auch machen, denn einige Freitage werden mit der Gestaltung des Festwagens verbracht.

Familie hilft

„Wenn es ein aufwendiger Wagen ist, treffen wir uns auch mehrmals am Wochenende“, sagt Feldermann. Das schweißt zusammen. Und weckt bestenfalls schon beim Nachwuchs die Begeisterung fürs Erntefest. Der jüngste Spross der Blome-Truppe ist gerade acht Wochen alt und selbstverständlich mit dabei. So wie auch die „angeheiratete“ Familie aus Syke, die mit Elan in Stelle mitarbeitet.

Mary Putjenter und Holger Feldermann hoffen, dass in vielen Scheunen und Garagen gerade an einem Erntewagen gearbeitet wird. Gerade in diesem Jahr: Mit dem Erntefest soll auch gefeiert werden, dass Stelle im vergangenen Jahr 600 Jahre alt geworden ist. Der Schießsport- und Heimatverein hat Vereine und Institutionen wie beispielsweise Kindergärten und Schulen eingeladen teilzunehmen.

„Jeder kann mitmachen“

„Jeder kann mitmachen, eine Anmeldung ist nicht notwendig“, wirbt Mary Putjenter. Egal, ob als größere Truppe mit Wagen, als Fußgruppe, allein oder zu zweit. „Wir hatten mal eine Gruppe von Kindern, die mit ihren BMX-Rädern mitgefahren sind“, erinnert sie sich. Auch mit Kettcars waren schon junge Teilnehmer dabei – der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Sie selbst erinnert sich an einen ihrer ersten Festumzüge. „Wir waren die Baader-Meinhof-Gruppe, hatten lange Perücken auf und waren hinter Gitterstäben eingesperrt.“ Immer wieder neue Ideen haben die Teilnehmer des Festumzugs – schon seit fast 70 Jahren. 1953 gab es den ersten Steller Erntefestumzug, nächstes Jahr wird also wieder ein Jubiläum gefeiert. Zunächst einmal darf man aber gespannt sein, welche Themen in diesem Jahr auf die Straße kommen.

Nach dem Treffen startet der Umzug gegen 15 Uhr. Etwa um 16.15 Uhr ist die Kranzniederlegung am Denkmal. Gegen 17.30 Uhr trifft der Umzug beim Festzelt ein, wo gegen 18 Uhr die Erntekrone hochgezogen wird. Zur abendlichen Party auf dem Zelt legt DJ Schumi auf.

Die Blome-Truppe werkelt derweil fleißig weiter. Handwerker und kreative Köpfe arbeiten gemeinsam am Gelingen. „Wir sind selbst immer erstaunt, wie das, was wir auf dem weißen Blatt entworfen haben, am Ende aussieht“, sagt Manfred Feldermann.

Auch er und seine Mitstreiter werfen sich fürs Fest in Schale, kramen in Schränken oder werden beim Kostümverleih in Süstedt fündig, um dann thematisch passend beim Erntefest aufzukreuzen. Mary Putjenter – als echter Festumzugs-Profi – mustert die rote Verkleidung des Wagens intensiv. „Ich habe eine Idee, was es sein könnte“, meint sie. Ob sie Recht behält? Das erfährt sie am 3. September.