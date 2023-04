Kooperation ermöglicht bezahlbare Mieten im Herzen von Stuhr

Von: Andreas Hapke

Vor-Ort-Termin in Brinkum: Vertreter der Ratsfraktionen nehmen das Objekt an der Bahnhofstraße in Augenschein – und sind zufrieden. © Andreas Hapke

Bezahlbare Mieten im Herzen Brinkums: Dies ermöglicht eine Zusammenarbeit der Wohnbau Diepholz mit der Gemeinde Stuhr. Im Mai ziehen die ersten Parteien in die Gebäude an der Bahnhofstraße 31 und 33, und das zu einer auf zehn Jahre gedeckelten Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter.

Brinkum – Die Premiere ist geglückt: Knapp 14 Monate nach dem ersten Spatenstich haben die Gemeinde Stuhr und die Wohnbau Diepholz ihr erstes gemeinsames Projekt umgesetzt, um in Brinkum bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die beiden Mehrfamilienhäuser an der Bahnhofstraße 31 und 33 sind bezugsfertig. Anfang Mai rücken die ersten der zwölf Mietparteien an.

Energiestandard auf KfW 55 erhöht

Vorab ließen es sich Vertreter der Stuhrer Fraktionen am Freitag nicht nehmen, einen Blick in eines der beiden Gebäude zu werfen. Der Rat hatte vor knapp vier Jahren den Beitritt der Gemeinde zur Wohnbau Diepholz beschlossen.

Die Gesellschaft hat den Energiestandard gegenüber ihrem Musterhaus in Syke auf KfW 55 erhöht. „Wir sind gerade soeben noch mit der Förderung durch die Tür gegangen“, sagt Uwe Tenschert, Geschäftsführer der Wohnbau Diepholz. Kurze Zeit später habe die Bundesregierung die Bezuschussung eingestellt. 75 Prozent der Baukosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro schultert das Unternehmen, da macht sich eine KfW-Förderung von 17,5 Prozent bemerkbar. Die Gemeinde sitzt mit einem Anteil von 318 000 Euro im Boot. Das Grundstück hat die Kommune auf Erbbaurecht zur Verfügung gestellt.

Technisch macht sich der KfW-55-Standard bei der Heizungsanlage bemerkbar – eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Fußbodenheizungen in den Wohnungen. Nach Auskunft der technischen Leiterin Jutta Kerkhoff kommt eine kleine, gasbetriebene Therme hinzu, die das Brauchwasser auf eine Temperatur von 60 Grad bringt. In kälteren Phasen sei die Therme auch dafür zuständig, die Heizungsanlage zu unterstützen. Die Technik habe sich in zwei Diepholzer Objekten bewährt, berichtet Tenschert.

Wohnfläche von insgesamt fast 560 Quadratmetern

Abgesehen von der Heizungsanlage sei die Immobilie baugleich mit der in Syke, sagt Kerkhoff: eine zweigeschossige Bauweise mit Pultdach, Massivbau mit Putz- und Verblenderfassade. Das Glasfaserkabel liege bereits, werde aber erst angeschlossen, wenn die Mieter dies wünschten. Zusätzlich zu den 24 Stellplätzen für die beiden Häuser hat der Bauherr acht weitere Parkplätze angelegt, die in der Bauphase für Bewohner anderer Objekte weggefallen waren.

Auf einer Wohnfläche von insgesamt fast 560 Quadratmetern sind sieben Zweizimmerwohnungen zwischen 39 und 53 Quadratmetern sowie fünf Dreizimmerwohnungen zwischen 50 und 59 Quadratmetern entstanden. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über Terrassen, die im Obergeschoss über Balkone.

Der Preis für die Kaltmiete ist für mindestens zehn Jahre auf 7,50 Euro pro Quadratmeter begrenzt. Anschließend könne er an den Index für die Lebenserhaltung gekoppelt werden, sagt Tenschert. Seiner Auskunft nach sind sämtliche Wohnungen „in sich“ barrierefrei, die im Obergeschoss allerdings nicht mit einem Fahrstuhl zu erreichen. „Den könnte man nachrüsten“, sagt Tenschert.“

Bei Vergabe an „sozialen Kriterien“ orientiert

Nach Auskunft von Lars Janßen, Fachdienstleiter Sozialer Service, kommen alle Mieterinnen und Mieter aus Stuhr. Sie hätten den Zuschlag auf der Grundlage eines Katalogs erhalten, der sich an „sozialen Kriterien“ orientiert habe. Die aktuelle Wohnsituation habe ebenso eine Rolle gespielt wie körperliche Einschränkungen oder der Umstand, dass der Bewerber alleinerziehend sei. Im Zweifel habe die bisherige Wartezeit auf eine geförderte Wohnung den Ausschlag gegeben. Beide Partner, Kommune und Wohnbau Diepholz, hätten die Kandidaten ausgesucht. Herausgekommen sei „ein gutes Abbild der Stuhrer Bevölkerung“, sagt Janßen. Auch Senioren seien berücksichtigt worden.

Eine weitere Zusammenarbeit schließen Gemeinde und Wohnbau Diepholz nicht aus. Im Gegenteil: Es ist sogar der ausdrückliche Wunsch Tenscherts, Projekte in Stuhr voranzutreiben, „möglichst mit einem Geschoss mehr“.

Laut Bürgermeister Stephan Korte haben die beiden Parteien schon ein, zwei Flächen gemeinsam in Augenschein genommen. Diese seien aber aus Gründen des verkehrlichen Anschlusses nicht für die Wohnbau infrage gekommen. „Zwei, drei Flächen wollen wir noch besprechen. Es ging ja erst mal darum, ein Projekt umzusetzen und dann zu gucken, wie erfolgreich das war.“ Dafür sei auch der Vor-Ort-Termin anberaumt worden. Dort sprachen alle Beteiligten von einer guten Zusammenarbeit.

Ursprünglich sollten die Gebäude bereits zum Ende des vergangenen Jahres fertiggestellt sein. Dies sei unter anderem an fehlenden Stromzählern gescheitert, begründet Kerkhoff. „Wir konnten die Heizung vor Weihnachten nicht in Betrieb nehmen, um den Estrich zu trocknen.“ Der Baustart selbst war bereits durch die aufwendige Verlegung von Versorgungsleitungen in Verzug geraten. Die Baugenehmigung hatte bereits im Sommer 2021 vorgelegen.