Bestand erhalten statt abzureißen

Von: Anke Seidel

Teilen

Stadtplanerin Judith Nurmann. © privat

Als Stadtplanerin wirkt Judith Nurmann in Hamburg. Am Sonntag kommt sie nach Bassum, um über neue Bau- und Wohnstrukturen referieren.

Landkreis Diepholz. Zukunftsfähig, nachhaltig und verantwortungsvoll bauen: Das ist angesichts des Klimawandels eine elementare Maxime. Aber wie geht das? Das erläutert die Stadtplanerin und bodenpolitische Sprecherin des Bundesverbandes von „architects4future“ auf Einladung der Grünen in Bassum. Im Interview erläutert sie, worauf es ankommt. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Unser Boden ist ein kostbares Gut, von dem immer mehr für Wohnsiedlungen und Straßen versiegelt wird. Im ländlich geprägten Landkreis Diepholz werden von rund 198 000 Hektar Fläche etwas mehr als 128 000 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Ist das ein guter Wert?

Boden ist ein absolut wertvolles Gut. Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt: Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar. Diese Kombination – unvermehrbar und unverzichtbar – sollte uns als Gesellschaft eigentlich in besonderer Weise vor Augen führen, wie wertvoll diese Ressource ist. Maßgeblich für die Einordnung des Flächenverbrauchs ist am Ende des Tages nicht, wie viel landwirtschaftliche Fläche ein Landkreis hat, sondern wie viel Bauland die Kommunen in den letzten Jahren neu ausgewiesen haben. Was viele nicht wissen ist, dass unser Flächenverbrauch in Deutschland tatsächlich ganz schön hoch ist und wir gleichzeitig ein nationales Einsparziel haben.

Wie hoch ist er genau?

Aktuell werden jeden Tag circa 55 Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen. Das sind über 70 Fußballfelder! Und bis 2030 wollen wir auf 30 Hektar pro Tag runter, das ist aber immer noch sehr viel. Und wir haben leider keine richtige politische Strategie, die aufzeigt, wie das denn gelingen soll. Jede Kommune ist auf sich alleine gestellt. Und letztendlich sieht sich niemand in der Verantwortung. Das ist in sofern ein Problem, weil sich im Rahmen der Klimakrise der Druck auf die Ressource Boden weiter verstärken wird und Flächenkonkurrenten zunehmen. Gleichzeitig verteilen Bund und Land Steuerzuweisungen nach Wohnort. Das sind massive Fehlanreize zum Flächenverbrauch. Das müsste man politisch eigentlich dringend in neue Bahnen lenken.

Ist Boden in Hamburg-Nord so ein knappes Gut, dass Einfamilienhäuser schon gar nicht mehr gebaut werden dürfen – und wird sich das fortsetzen?

Großstädte haben tatsächlich ein Problem mit der Verfügbarkeit von ausreichendem Boden. Wie schon gesagt: Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar. Das macht sich hier in besonderer Weise bemerkbar. Aus stadtplanerischer, gesellschaftlicher und sozialpolitischer Sicht ist es also logisch, dass man bei hoher Wohnraumnachfrage auf den wenigen verfügbaren Flächen verdichtete Wohnformen umsetzt – also nicht das Einfamilienhaus. Der Bezirk Hamburg-Nord besteht innerhalb seiner administrativen Grenzen tatsächlich komplett aus Siedlungsfläche. Das heißt: Es gibt dort gar keine Flächen für die Ausweisung von neuen Baugebieten am Siedlungsrand. Das zweite ist: In Deutschland benötigt man Planungsrecht, damit man bauen kann. Art und Maß der Bebauung werden von den Kommunen über das Baugesetzgesetzbuch gesteuert, indem sie Bebauungspläne ausweisen. Und selbst im Bezirk Hamburg-Nord liegen in den Stadtteilen ältere Bebauungspläne, in deren Geltungsbereich es weiterhin vollkommen legitim ist, Einfamilienhäuser zu bauen. Das heißt: Keine Kommune kann übermorgen alle Einfamilienhäuser verbieten.

Den Traum vom Eigenheim träumen viele. Welche Alternative sehen Sie für diese Menschen?

Das ist eine Frage, die ich sehr häufig höre. Ich freue mich sehr, dass ich einfach sagen kann: Alle die vom Einfamilienhaus träumen, sollten diesen Traum auch weiter träumen dürfen. Das Einfamilienhaus ist kein Nischenprodukt. Unglaubliche 83 Prozent des Wohngebäudebestands ins Deutschland sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Wir haben also genug davon. Die Herausforderung ist es, schlicht und ergreifend den Bestand zu nutzen. Hier spielt – von allen vergessen – der demografische Wandel eine wichtige Rolle. Die geburtenstarken Jahrgänge sind heute noch relativ jung – zwischen 50 und 65 Jahre alt. Die Babyboomer, wie man diese Generation auch nennt, sitzen zu einem Großteil in eben diesen Einfamilienhäusern – weil es das Wohnmodell war, das man diesen Generationen zum Zeitpunkt der Familiengründung an die Hand gegeben hat.

Was zeichnet die Babyboomer Ihrer Meinung nach aus?

Man sagt den Babyboomern nach, dass sie sich von ihren Vorgängern unterscheiden: Sie wollen bis ins hohe Alter mobil bleiben, viel unternehmen, hohen Wohnkomfort genießen – und vielleicht den Kindern oder Enkelkindern hinterziehen. Dabei werden viele gegebenenfalls ihr Einfamilienhaus verkaufen wollen, weil die Wohnfläche oder der Instandhaltungsaufwand zu groß geworden sind. Und diesen Generationen fehlt die Alternative! Deren nächste Wohnstation, wenn man von einer Lebensabschnittsimmobilie spricht, ist definitiv nicht das Pflegeheim. Wir machen uns zu wenig Gedanken, wie wir diesen noch nie da gewesenen Generationenwechsel im EinfamilienhausBereich wohnungspolitisch begleiten, und wie die geburtenstarken Jahrgänge eigentlich im Alter wohnen möchten. Eigentlich müsste man ihnen attraktive und bezahlbare Alternativen anbieten.

Sind Tiny-Häuser der Wohntrend der Zukunft – oder sollte es in dünn besiedelten ländlichen Gebieten, wie es sie im südlichen Landkreis Diepholz noch gibt, doch die Möglichkeit eines klassischen Einfamilienhaus-Neubaus geben?

Das Tiny-Haus sollte nicht unbedingt ein Wohnungstrend der Zukunft werden, weil das Letztenendes auch eine flächenintensive Nutzung wäre. Man könnte aber überlegen, ob man bestehende Einfamilienhaus-Gebiete mit Tiny-Haus-Konzepten nachverdichten kann.

Auf die Neuausweisung von Einfamilienhaus-Gebieten sollte man tatsächlich angesichts der zuvor geschilderten demografischen Entwicklung verzichten. Zu dem Zeitpunkt, wo die geburtenstarken Jahrgänge potenziell anfangen, ihre Häuser zu verkaufen, sind die Generationen, die in die Familiengründungsphase eintreten, zahlenmäßig viel kleiner. Das heißt: Wenn man heute noch fleißig dazu baut, verstärkt man Überkapazitäten und provoziert im Zweifel einen Wertverfall.

Was ist dann die Lösung?

Die Lösung ist, Innen- vor Außenentwicklung, beziehungsweise das Bauen im Bestand zu fördern. Das heißt: anbauen, umbauen, Baulücken schließen – und in einen attraktiven, lebendigen Ortskern investieren. Das ist am Ende des Tages das Wertvolle, was im Konkurrenzkampf um Fachkräfte und Einwohner wirklich attraktiv macht.

Für alt kommt neu: In größeren Orten weichen immer mehr Nachkriegshäuschen wuchtigen Mehrfamilienhäusern. Für Investoren ein gutes Geschäft, aber verbunden mit einem enormen Ressourcenverbrauch – weil klassische Baumaterialien nicht klimaneutral sind. Gibt es bereits ausreichende Alternativen?

Vielleicht nenne ich an dieser Stelle einfach einige Zahlen, die vielen nicht bekannt sind. Der Bausektor ist der Elefant im Klimaraum: 40 Prozent der CO2--Immissionen entstehen im Gebäudebereich. Fliegen macht zwei bis drei pro Prozent der Immissionen aus, das Bauen und betreiben von Gebäuden 40 Prozent. Und man spricht mit Absicht vom Bauen und Betreiben von Gebäuden, weil viele Bauherren oder Bauherrinnen immer nur auf den Energieverbrauch ihres Gebäudes schauen, also: Wie wird geheizt? Jeder Neubau kommt aber mit einem mächtigen CO2-Rucksack auf die Welt. Im Durchschnitt sind 50 Prozent der CO2-Immissionen eines Gebäudes entstanden, bevor die erste Person einzieht. Das ist so, weil die Herstellung der Baustoffe so energieintensiv ist.

Und was ist in dieser Situation sinnvoll?

Zuallererst den Bestand erhalten und weniger abreißen. Dann weiterbauen mit nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Holz– weg von Zement Stahl und Co. Vieles geht schon. Aber vom Grundsatz sind Architekten der Politik noch weit voraus. Genau deswegen gibt es die „architects4future“. Wie beraten dabei, die richtigen Rahmenbedingungen für das Bauen im Bestand und einen nachhaltigen Bausektor zu schaffen. Nachverdichtung ist natürlich zu begrüßen, aber sie muss von den Verwaltungen städtebaulich begleitet und gesteuert werden.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die optimale Wohnmöglichkeit für eine junge Familie der Zukunft aus?

Familien sollen an Orten wohnen, die nicht mit Leerstand zu kämpfen haben, und wo es im Ortskern tolle Infrastrukturangebote gibt. Wo Kommunen in Zukunft auch genügend Geld haben, das Vereinsleben zu fördern und Schulen und Kitas zu finanzieren. Es ist auch wichtig, Orte zu haben, an denen Menschen zusammenkommen können und ein lebendiges Zusammenleben zwischen Jung und Alt möglich ist.

Das Wichtigste gelingt, indem die Politik diejenigen unterstützt und finanziell belohnt, die ein bestehendes Einfamilienhaus nachnutzen. Die Wohnmöglichkeit der Zukunft unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von den heutigen Vorstellungen. Das Motto lautet: Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in den Bestand lenken. Das impliziert, sich bei der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum auf andere Wohnmodelle zu fokussieren: Weil die Nachfragegruppen dafür zukünftig am stärksten wachsen. 2035 sollen etwa 80 Prozent der Haushalte in Deutschland Ein- und Zwei-Personen-Haushalte sein. Das bedeutet: Clusterwohnungen, Wohnmodelle, wo mehrere Generationen zusammen leben könnten, Baugrundstücke für Babyboomer-Baugemeinschaften – vielleicht möchte man als Clique gemeinsam alt werden? Wichtig ist, dass man möglichst genau hinschaut: Wo bauen wir, was bauen wir, wie bauen wir und für wen bauen wir? Wenn das adäquat betrachtet wird, kann eigentlich im Hinblick auf Klima, Flächenschutz und Lebensqualität nicht mehr schief gehen.

Zur Person Judith Nurmann ist 32 Jahre alt und wirkt beruflich als Stadtplanerin in Hamburg. Ehrenamtlich engagiert sich die aus dem Emsland stammende Stadtplanerin als bodenpolitische Sprecherin des Bundesverbandes von „architects4future“. Diese Organisation setzt sich für den nachhaltigen Wandel der Baubranche ein. Zu ihren Zielen gehört es unter anderem, eine gesund gebaute Umwelt zu fördern.

Referat in Bassum Auf Einladung der Grünen referiert Judith Nurmann am Sonntag um 15 Uhr in der Freudenburg in Bassum. Das Thema an diesem Nachmittag: „Nachhaltig Bauen und Wohnen im Bremer Umland“. Dabei geht es um Bauen und Wohnen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortbarkeit – besonders in einem an eine Großstadt grenzenden Raum. Alle Interessierten können teilnehmen.