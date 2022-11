Klassische Philharmonie Nordwest bringt Romantik in die Stiftskirche

Von: Gregor Hühne

Teilen

Hier spielt das Orchester: Dirigent Ulrich Semrau hält den Plan und steht dort, wo in wenigen Tagen die Musiker ihre Instrumente aufbauen. © Gregor Hühne

Klassiker der Deutschen Romantik eröffnen den Advent in der Stiftskirche. Die Klasse Philharmonie Nordwest spielt von Weber, Schubert und Schumann.

Bassum – Zu einem vorweihnachtlichen Konzert in der Bassumer Stiftskirche lädt die Klassische Philharmonie Nordwest in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde der Stiftskirche am Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr ein. Der Vorverkauf für die rund 200 Konzertkarten startet ab sofort.

Fokus auf das Orchester: Klassische Philharmonie Nordwest verzichtet in Bassum auf Solisten

„Ich freue mich sehr, dass ich als Neubassumer wieder mit meinem Orchester in der Stiftskirche musizieren darf“, sagt Chefdirigent Ulrich Semrau. Der Musiker, der im Jahr 1987 in Bremen zum Dirigenten wurde, bewirbt die „besonders schönen Kompositionen“, die das Orchester auf das Programm gesetzt hat.

Im ersten Teil des Konzerts werde mit Carl Maria von Webers Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“ in die dunkle und geheimnisvolle deutsche Romantik eingeführt. Als zweites Werk vor der Pause erklinge dann Franz Schuberts siebente Sinfonie h-Moll, die sogenannte „Unvollendete“. Ulrich Semrau: „Das weltberühmte Einleitungsthema des ersten Satzes ist von wunderbarer emotionaler Ergriffenheit gekennzeichnet und gehört zu den bekanntesten Melodien von Franz Schubert.“ Im letzten Teil spiele das Orchester Robert Schumanns hochromantische vierte Sinfonie d-Moll, die zu den Klassikern der deutschen Orchesterliteratur gehört, so der Dirigent.

Konzertkarten Das Sinfoniekonzert beginnt Freitag, 25. November, um 19.30 Uhr und kostet 22 Euro (ermäßigt zwölf Euro). Karten gibt es bei Papier & Tinte, bei Nordwest-Ticket (0421 / 363636) oder bei allen Zeitungshäusern.

„Wir haben uns diesmal ganz bewusst für ein reines Orchesterprogramm ohne Solisten entschieden“, so der Chefdirigent. „Nach der durch lange Unterbrechungen gekennzeichneten Coronazeit, wollen wir das Orchester und seine Musiker ganz in den Vordergrund stellen“, so Semrau weiter. „Für mich ist die Akustik und die Atmosphäre jedes Mal ein Höhepunkt und ich freue mich sehr darüber, dass wir nach vielen erfolgreichen Open-Air-Konzerten an der Freudenburg nun auch zu einer regelmäßigen Zusammenarbeit mit der Gemeinde der Evangelischen Stiftskirche Bassum gefunden haben“, sagt der Dirigent.

Ulrich Semrau dankt außerdem dem Landschaftsverband Weser-Hunte, der die Bassumer Sinfonie-Veranstaltung abermals großzügig unterstützt.