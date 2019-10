Zwölf Teams boßeln in Barenburg um Pokale

Kirchdorfer Damen und Barenburger Herren sichern sich Trophäen der Samtgemeinde Kirchdorf

+ Die siegreichen Teams Günter Sittnick, Stefan Heuer, Helmut Kammacher und Christoph Sittnick sowie Dagmar Logemann, Sigrid Windhorn, Marina Lintelmann und Kerstin Gerlach mit dem KSB-Fachwart Karl-Heinz Sandmann und Kirchdorfs stellvertretendem Samtgemeindebürgermeister Ortwin Stieglitz (von links). Foto: Boßelverein Bliev Drup Barenburg

Barenburg – Zum Vergleichswettkampf um die von der Samtgemeinde Kirchdorf gestifteten Pokale trafen sich am Sonnabend Mitglieder der Boßelvereine aus der Samtgemeinde in Barenburg – Günter Sittnick vom gastgebenden Boßelverein „Bliev drup“ hieß 50 Boßlerinnen und Boßler willkommen, teilt Karl-Heinz Nöhre für die Ausrichter mit: „Zwei Damen- und zehn Herrenteams begaben sich auf die Strecke am Renzeler Weg.“ Jeweils zwei Mannschaften boßelten gegeneinander; die Zahl der Würfe wurde auf Durchgangskarten festgehalten. Sieger wurde die Mannschaft, die mit der geringsten Wurfzahl die Strecke bewältigte.