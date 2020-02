Zwischen chic und scheußlich

60 MINUTEN... in der Kleiderkammer der Samtgemeinde Kirchdorf

+ Eine alte Tafel aus der ehemaligen Schule in Bahrenborstel nutzen Kinder, die mitkommen in die Kleiderkammer, um darauf zu malen.

Kirchdorf - Von Sylvia Wendt. Es ist noch keine 10 Uhr und Helga Frede hat bereits die ersten Spenden in die DRK-Kleiderkammer in Kirchdorf geräumt. Gemeinhin ist sie 15 Minuten vor der offiziellen Öffnung da. Und heute eben auch die erste Spenderin. Eine Stunde wird als reguläre Zeit für die Annahme angegeben. Was passiert da montags in den Räumen an der Ihloge in Kirchdorf? Wer kommt? Was wird gespendet? Ist das Angebot überhaupt nachgefragt? Eine Stunde beim Team der DRK-Kleiderkammer.