Zwei neue Feuerwehrmänner

Jugendfeuerwehr Kirchdorf: Torge Lübber und Mara-Sophie Horstmann fleißig

+ Jugendwart Jan Henrik Heuermann, Laurids Breuer, Bennet Dustin Rohlfs und Fabian Ackermann (v.l.) mit (vorne) Torge Lübber und Mara-Sophie Horstmann. - Foto: Jugendfeuerwehr Kirchdorf

KIRCHDORF - Seit 16 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehr Kirchdorf jetzt – die Nachwuchsorganisation reiht sich ein in eine große Tradition: Einige ihrer Mitglieder bleiben der „Feuerwehr“ treu und wechseln in die aktive Wehr. In diesem Jahr verabschiedete Jugendfeuerwehrwart Jan Henrik Heuermann zwei Mitglieder aus Altersgründen aus der Jugendfeuerwehr Kirchdorf: Bennet Dustin Rohlfs und Lukas Hundertmark. Erfreulich ist, dass beide in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf übergehen.

Heuermann erinnerte in seinem Jahresrückblick an die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. So wurde bei der Aktion „saubere Landschaft“ rund um Kirchdorf einen Tag lang Müll aufgesammelt und der familiäre Teil des Osterfeuers, der das Ostereiersammeln beinhaltet, organisiert. Außerdem prägten viele erfolgreiche Wettbewerbe, wie etwa der Kreisjugendfeuerwehrtag in Groß Lessen und das Kreiszeltlager in Borstel das Jahr. Die Kirchdorfer Jugendlichen stockten ihre Trophäensammlung auf um Wanderpokal des Gemeindewettbewerbes, der nach fünfmaligem Erfolg in Folge nun bei ihnen bleibt.

Nachdem Laurids Breuer im vergangenen Jahr altersbedingt aus der Jugendfeuerwehr ausschied, konnte Heuermann Breuer in diesem Jahr als neues Mitglied im Betreuerstab vorstellen. Neben Laurids werde Fabian Ackermann als Quereinsteiger die Jugendfeuerwehr als Betreuer unterstützen.

Heuermann überreichte den Preis für das fleißigste Jugendfeuerwehrmitglied an Torge Lübber sowie Mara-Sophie Horstmann. Beide erhielten einen Jahreskalender der Deutschen Jugendfeuerwehr und einen Gutschein.

Der erste Dienst im neuen Jahr findet am Freitag, 27. Januar, am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf statt. Neue Mitglieder und Jugendliche, die einen Schnupperdienst mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren aus Kuppendorf, Kirchdorf und Scharringhausen können der Jugendfeuerwehr Kirchdorf beitreten. - r./sis