Zwei Kirchdorfer Kegelclubs feiern gemeinsam goldenes Jubiläum

Teilen

Die Kirchdorfer Kegelclubs „Flotte Kugel“ (Damen) und „Schnelle Holzpiste“ (Herren) feiern ihr 50-jähriges Bestehen. © Privat

Kirchdorf/Barenburg – Die Mitglieder der beiden Kirchdorfer Kegelclubs „Flotte Kugel“, in dem die Damen organisiert sind und „Schnelle Holzpiste“, in dem die Herren Geselligkeit pflegen, feierten vor einigen Tagen gemeinsam das 50-jährige Bestehen.

„Im September 1972 gründeten sich auf der Bahn von Brassers Gasthaus in Kirchdorf mehrere Kegelclubs – darunter auch die ,Flotte Kugel‘ und die ,Schnelle Holzpiste‘ “, berichtet Wilfried Kammann, „Präsident“ des Herrenkegelclubs. „Es wurde zunächst wöchentlich gekegelt, bis die Bahn im Jahr 1989 schloss. Auf verschiedenen Anlagen in der Region ging es weiter, bis im Mai 1990 eine neue Kegelbahn in Bahrenborstel ,bei Schomburg‘ eröffnete. Hier wurde nun ein 14-Tage-Kegelrhythmus festgelegt.“

Im April 2002 wechselten die beiden Clubs zum Hotel „Baumann’s Hof“. „Hier wurde dann aber im Juli 2021 pandemiebedingt weiterer Gastraum benötigt dafür der hintere Teil der Bahn umfunktioniert. Das Kegeln war nun nicht mehr möglich.“

Der Club „Flotte Kugel“ beendete daraufhin, auch aufgrund altersbedingter körperlicher Einschränkungen, den aktiven Kegelteil, die Damen treffen sich jetzt sporadisch im Clubrahmen. Die Herren der „Schnellen Holzpiste“ zogen erneut um – zur Kegelbahn des Landgasthauses Maschmann in Barenburg, wo sie auch weiterhin, teils mit einer Kegelhilfe, alle zwei Wochen aktiv kegeln. „Die Harmonie und der Austausch haben aber mittlerweile den größeren Stellenwert“, stellte Wilfried Kammann fest. „Im Hause Maschmann wurde auch die zünftige Jubiläumsfeier mit dem Austausch vieler Erinnerungen veranstaltet. Wir hoffen, das dieses ,Seniorenkegeln‘ noch viele weitere Jahre stattfinden kann.“