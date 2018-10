Umgestaltung der Fleckensmitte: Aus zwei Bushaltestellen soll eine werden

Parkplatz gegenüber von Maschmann?

+ © Behling Die Gemeinde hat das 582 Quadratmeter große Parkplatz-Grundstück von der Familie Maschmann erworben. © Behling

Barenburg - Eine zentrale Bushaltestelle für die Linien in beide Fahrtrichtungen, die die jetzigen am Gasthaus Maschmann und an der ehemaligen Volksbank ersetzt – diese Idee aus den Reihen des Arbeitskreises, der sich mit der Neugestaltung des Barenburger Ortskerns befasst, und des Fleckensrates kann offenbar realisiert werden.