Zuwachs für Ortsfeuerwehr Bahrenborstel

Die Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation für die Ortsfeuerwehr? Das hat sich in Bahrenborstel erneut bewährt: Rasmus Stöver und Niklas Thielemann wurden aus der Jugendfeuerwehr übernommen. Julian Ihlo wird ihnen folgen, wenn er im März seinen 16. Geburtstag gefeiert hat.

Bahrenborstel - Wie und wo sie in ihrem ersten Jahr als aktive Feuerwehrmänner eingesetzt werden, obliegt der Verantwortung von Ortsbrandmeister Tobias Pohl. Der hatte für das Jahr 2018 151 Einsatzstunden notiert (Einsatz in Folge des Starkregens am 16. Mai, Flächenbrand im Moor im Bereich Darlaten / Hespeloh am 6. Juli, Böschungsbrand im Bahrenborsteler Bruch am 7. August).

Mehr Zeit summierte sich in Sachen Übungen und Lehrgängen: Hier leisteten die Bahrenborsteler Kameraden rund 545 Stunden. Marvin Renzelmann schloss den Truppmann-1-Lehrgang ab, den Atemschutzgeräteträgerlehrgang absolvierte Patrick Rohlfs. Tobias Pohl schloss das Seminar für Ortsbrandmeister ab und Alexander Stumpe absolvierte an der Landesfeuerwehrschule in Loy den Truppführerlehrgang. Die Ortsfeuerwehr Bahrenborstel bestand Ende des Jahres 2018 aus 35 aktiven Mitgliedern und neun Alterskameraden.

Patrick Rohlfs wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Alexander Stumpe zum Hauptfeuerwehrmann. Stellvertretender Gemeindebrandmeister Michael Lück beförderte Sandro Frede zum Löschmeister.

Reinhold Lüllmann wurde aufgrund seiner 40-jährigen, Heinz Pohl aufgrund seiner 50-jährigen Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Verabschiedet wurde Hartmut Hormann: Wegen Erreichens der Altersgrenze wechselte er in die Altersabteilung. sis /r.