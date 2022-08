Zugang zum KKT in Kuppendorf wird kontrolliert

Kreiskönigstreffen am 11. September: Rahmenbedingungen erlauben nur 1 000 Teilnehmer

Kuppendorf – Die Kommunikation war eigentlich klar und deutlich: Es wird Veränderungen geben müssen für das Kreiskönigstreffen (KKT) 2022. Konkret, was die Schießtermine angeht und die Zahl der Teilnehmer.

In Kuppendorf sind die Schützen und ihre beiden Vereinswirte eigentlich tiefenentspannt. Aber nun lag Präsident Harold Meyer doch mal schlaflos da: Es trudelten Anmeldungen mit bis zu 70 Anmeldungen ein. Für den einen Verein. Dabei war klar gesagt worden, dass eben nur eine sehr begrenzte Zahl pro Verein erlaubt ist. Was war schiefgelaufen? „Ich weiß es nicht“, sagt Meyer und vermutet Kommunikationsprobleme innerhalb der Vereine.

Eigentlich war das KKT 2022 in Lembruch geplant. Die Gastgeber sagten ab, Diepholz und Sulingen überlegten jeweils kurz – winkten ebenfalls ab. Das Kreiskönigstreffen als Abschluss einer Saison drohte auszufallen. In die Bresche springt im Mai der Schützenverein Heerde-Kuppendorf – im Schulterschluss mit dem Nachbarverein aus Kirchdorf und Festwirt Lars Gehlenbeck. Gemeinhin haben die Gastgeber zwei Jahre Zeit für Vorbereitungen. Den Kuppendorfern blieben kaum vier Monate – und die erschwerten Bedingungen durch die Pandemie. Denn: Zelte zu mieten íst wesentlich teurer, das Personal zu finden schwierig – und so geht die sonst aufgestellte kaufmännische Rechnung nicht auf.

Fazit: Es muss sich was ändern im Ablauf und eines der wesentlichen Elemente ist die Zahl der Teilnehmer. Waren zunächst 800 genannt, wurde die Obergrenze bei 1 000 Teilnehmern gezogen. Was bedeutet, dass jeder Verein vielleicht nur zwei Handvoll Schützen anmelden konnte. Für mehr Teilnehmer müsste das Zelt größer sein, das wiederum erforderte mehr Personal. „Das rechnet sich einfach nicht für nur drei Stunden an einem Tag“, sagen Meyer und Gehlenbeck unisono. Die sonst auf mehrere Wochenenden verteilten Schießtermine sind sonst weitere Einnahmequellen, weil gesellige Veranstaltungen mit Speis und Trank. Aber die fallen weg: Nur Majestäten und eine Begleitung reisen an, alle am Samstag, 10. September. Die Erwachsenen schießen in Kuppendorf, die Kinder und Jugendlichen in Kirchdorf.

Zwischenzeitlich sind etliche Absagen eingetroffen, andere wollen, weil Republik, nicht ohne Majestät anreisen. Die aktuellen Berechnungen ergeben, dass jeder Verein, der sich angemeldet hat, mit 20 Teilnehmern anreisen kann. 20 – nicht 70. „Das KKT 2022 ist ein Kompromiss, wir müssen bei der nächsten Delegiertenversammlung eine neue Planung für die Zukunft aufstellen“, erklärt Meyer. Die Versammlung, sonst am KKT-Sonntag Teil des Programmes, hat einen eigenen Termin bekommen, damit die Delegierten nicht aus der Feier gerissen werden. „Das gefällt“, sagt Meyer.

Dass die Kuppendorfer sich der Aufgabe stellen, würden sie gerne belohnt bekommen – mit einer fröhlichen Feier, ohne Ärger. Der Einlass erfolgt ausschließlich nur für jene, die eines der Eintrittsbänder tragen. Die werden an der Meldestelle neben dem Gasthaus „Zur Mühle“ verteilt. Eine spontane Anreise ist nicht möglich – es handelt sich beim KKT 2022 ausnahmsweise um eine „geschlossene Veranstaltung“, bitten die Gastgeber um Verständnis für die Maßnahmen – und eine genauere Kommunikation in den Vereinen.

Los geht es pünktlich um 13 Uhr am Sonntag, 11. September.