Ziele für Zukunftsgrundschule in der Samtgemeinde Kirchdorf

Von: Sylvia Wendt

Katrin Gerken in einem der modernisierten Klassenräume. © S. Wendt

Kirchdorf – Es ist ein durchdachtes Konzept mit Platz für Optionen, das Katrin Gerken dem Schulausschuss der Samtgemeinde Kirchdorf am Dienstagnachmittag in der Mensa der Grundschule serviert. Die kommissarische Leiterin und ihr Kollegium haben Ideen erarbeitet: „Wir möchten die Zukunftsschule nicht nur erträumen, sondern auch verwirklichen.“ Laut Gerken ist das Kollegium voll motiviert und freut sich auf Veränderungen hin zur „Schule von morgen“.

Stichworte aktuell sind Digitalpakt und Ganztagsschule ab 2026 – Letztere erfordere eine Raumplanung, „wir haben jetzt die Gelegenheit, die Grundschule neu zu gestalten, selbst mitzuarbeiten.“ Als wesentliches Grundelement dient die Frage: Wie kriegen wir die Kinder fit für die Zukunft? Und: Wie muss Schule daher aussehen?

Gerken und Kollegen haben Lösungsansätze nicht auf Klassenzimmer beschränkt, im Gegenteil: Offene Raumkonzepte, mobile Möbel sind Voraussetzungen. Individuelles Lernen bedeutet eine Weiterentwicklung des Unterrichts. Auch in Kirchdorf wird forschendes handelndes Lernen, problemlösendes Lernen und selbstständiges Lernen angestrebt. Dabei fallen viele der bisherigen starren Unterrichtssysteme weg, etwa der Frontalunterricht.

Kinder sollen sich in der Schule wohlfühlen – kaum möglich sei das, wenn 25 Kinder samt Möbeln in einen herkömmlichen Klassenraum passen müssen, der dann aber keinen weiteren Platz für irgendwas biete. Deshalb der Blick auf offene Raumgestaltung, die individuelle Optionen biete – unbedingt auch Rückzugs- und Ruhebereiche für die Kinder.

„Ganztagsschule, das ist echter Arbeitstag. Auch die Kinder brauchen Ruhephasen, Zeit für sich, Zeit sich zurückziehen zu können – Zeit zum Durchatmen“, fordert Katrin Gerken. Und schildert einen üblichen Tagesablauf: Nach einem anstrengenden Lernvormittag folge ein Mittagessen mit 40 bis 50 anderen Kindern, die Hausaufgabenbetreuung finde in Gruppen von bis zu 15 Kindern statt – daran schließt sich die Arbeitsgemeinschaft im Ganztagsangebot an, auch das in der Gruppe. „Da bleibt keine Möglichkeit, runterzufahren.“

Platz brauche auch Inklusion: „Wir haben immer mehr Kinder, die Unterstützung brauchen. Und die kann man nicht nur auf dem Flur geben.“ Grundsätzlich sei Schule nicht allein als Lernraum zu verstehen, sondern auch als Lebensraum.

Im Haushaltsplan 2023 sind deshalb 100 000 Euro verankert. Geld, das die Samtgemeinde bereitstellt, um zusammen mit einem Fachplanungsbüro mögliche und notwendigen Umbauten und Planungen zu entwickeln. „Wir wollen vorbereitet sein, damit wir, sollten für die Realisierung der Ganztagsschule Fördergelder angeboten werden, uns um diese bewerben können“, erklärte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher.

Ausschussvorsitzende Edeltraud Dummeyer-Müller war begeistert, Ratsherr Michael Maschmann kommentierte: „Respekt, ich ziehe meinen Hut.“

Aktuell stellen die neu gewählten Klassenräte und der Schülerrat die Ideen der Kinder zusammen. Gerken verriet, dass ein Pool und eine Disco zu den Wünschen der Kids gehören.

Wem Disco in der Grundschule abwegig erscheint: Gefragt nach Veränderungen bei den Kindern nach der Pandemie, erklären Gerken und Kollege Jan Strauß, dass sie einen vermehrten Bewegungsdrang feststellen, aber auch Bewegungsunsicherheiten sowie Veränderungen im Miteinander. „Die Kinder brauchen mitunter länger, um in der Klassenstruktur anzukommen“, erklärt Gerken. Das erfordere von den Lehrkräften eine intensivere Begleitung.

Der Ausschuss empfahl den Teil-Haushaltsplan Schule dem Samtgemeinderat einstimmig zur Genehmigung.

Schülerzahlen und Raumoptionen Gefragt zu Schülerzahlen und Raumoptionen für das nächste Schuljahr, erklärte Katrin Gerken: „Noch haben wir einen Raum in Reserve.“Auf der Liste für die Einschulung in 2023 stehen derzeit 85 Kinder, darunter 20 „Flexi-Kinder“, von denen im Schnitt etwa die Hälfte angemeldet werden. Was über 70 Kinder bedeutet und damit drei volle Klassen. Etwa 250 Schülerinnen und Schüler an der Grundschule, das lässt Gerken betonen: „Klein sind wir lange nicht mehr.“Da der EDV-Raum nicht mehr benötigt wird, wird er umgebaut in einen weiteren Klassenraum. Dafür stehen 25 000 Euro im Haushaltsplan 2023. Apropos Klassenräume: Auch die anderen werden nach und nach modernisiert. Gerade sind zwei fertig, im kommenden Jahr sollen zwei weitere folgen, 20 000 Euro für Malerarbeiten und neue Bodenbeläge, dazu komme neues Mobiliar. Der EDV-Raum werde deshalb nicht mehr benötigt, weil die Klassen, Schüler wie Lehrer, mit I-Pads ausgestattet sind.