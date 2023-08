Ziel: Appetit machen auf eine Landpartie

Von: Sylvia Wendt

Das Team lädt ein zum Messebummel nach Bremen (von links): Ingo Kleemeyer, Hans-Hermann Reinkemeyer (Moorbahn Uchte-Essern), Patrick Bade, Tessa Klug (Auburg Quelle), Gerd Walsemann (Privatbrauerei Barre), Dorothea Schneider, Astrid Unger, Sascha Wömpener, Doris Mesloh (Spargel- und Beerenhof Thiermann), Katrin Dreistein (Freistätter Feldbahn und Sinnesgarten), Heinrich Kammacher und Rolf Hedemann. © S. Wendt

Heimische Akteure mit Gemeinschaftsstand auf der Bremer Messe Hanse Life

Kirchdorf – Ist eine Messe überhaupt noch ein Thema? Was wünschen sich die Touristen? Und wie erreiche ich die? Am Dienstag versammelt sich in Kirchdorf die Kompetenz, um Antworten auf diese und andere Fragen zu liefern. Rolf Hedemann hat als Touristikbeauftragter der Samtgemeinde Kirchdorf ganz sprichwörtlich den „Schäferhut“ auf, versammelt seit Jahren die Akteure der Region und darüber hinaus auf einem gemeinsamen Messestand.

Der wird, seit es sie gibt (2007), bei der Hanse Life aufgebaut. Die mittlerweile für fünf Tage konzipierte Messe in Bremen hat sich, laut ihres Projektleiters Ingo Kleemeyer, zur größten Verbrauchermesse im Nordwesten entwickelt. Und startet in diesem Jahr nach der Pandemie-Pause wieder ordentlich durch. Kleemeyer kündigt 600 Aussteller an. Die Messe bespielt wieder uneingeschränkt alle Hallen und das Außengelände und bietet damit über 40. 000 Quadratmeter für alles zwischen Automobil, Beauty, Fun, Gaming und – eben Touristik. Die Region zwischen Dümmer und Weser entdecken nicht nur die Einwohner selbst, „die Bremer wissen nun auch, wo die Kirchdorfer Heide und der Dümmer zu finden sind“, merkt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher an. Mit auf dem Gemeinschaftsstand vertreten sind jene Akteure, die den Pandemie-Widrigkeiten getrotzt haben und weiterhin, respektive wieder um Gäste und Besucher buhlen. Neben der Samtgemeinde ist weiterhin die Stadt Sulingen dabei, dessen Bürgermeister Patrick Bade diese Konstellation schätzt: „Rolf Hedemann organisiert das toll. Wir als Stadt könnten das allein nicht stemmen, weder personell noch finanziell.“ So geht es allen anderen auch. Ob DümmerWeserLand oder Freistätter Feldbahn: Einen eigenen Messestand zahlen und für fünf Tage zu besetzen – kaum denkbar. Bei der Akquise der Aussteller habe er Personalprobleme ebenso festgestellt, bestätigt Ingo Kleemeyer. Besonders die Ein-Personen-Unternehmen unter den Kunsthandwerkern haben Online-Auftritte organisiert, weil sie Messeauftritte kaum leisten können.

Ist das Prinzip Messe überhaupt noch aktuell? Mehr denn je, scheint es. „Im Internet hat man geschönte Fotos, kann die Qualität nicht überprüfen. Die Messe bietet den unverbindlichen Bummel, ohne Kaufzwang. Man kann Sachen anfassen und im Gespräch Informationen einholen“, zählt Kleemeyer aus den Rückmeldungen von Besuchern auf.

Vom spontanen Küchenkauf....

Und verrät ein kurioses Detail: „Die Küchenhersteller berichten, dass etwa ein Drittel der Küchenkäufer auf der Messen eigentlich überhaupt nicht vorhatten, eine neue Küche zu kaufen.“ Hotelierin Astrid Unger (Baumann's Hof) berichtet von Messebesuchern, die, gespickt mit Infos auf der Messe, diese in Richtung Landhotel verlassen haben müssen, denn: Noch vor Messeschluss ruft Ehemann Ulf an, berichtet, dass die Gäste sich spontan zur Landpartie mit Restaurantbesuch entschlossen hatten.

Thema Landpartie: Die ist nachgefragt, stimmen die Akteure überein. Negativ falle auf, dass es zu wenig Einkehroptionen gibt. Und wenn man dann eine gefunden hätte, sei die oft genug geschlossen: verlässliche Öffnungszeiten samt Hinweis auf Kollegen, die geöffnet haben, sind gefordert. Regionale Qualität wird geschätzt und ist wichtig, betont Heinrich Kammacher mit Verweis auf heimische Produzenten wie die Privatbrauerei Barre und die Auburg Quelle, ebenfalls Partner am Gemeinschaftsstand.

Wie erreicht man die Touristen?

Wie erreichen die Kollegen die Touristen, will Sascha Wömpener vom Deutschen Automatenmuseum in Espelkamp wissen. Wie digital ist der Gast? Dorothea Schneider, Geschäftsführerin der DümmerWeserLand Touristik beobachtet zweierlei: Nutzer digitaler Angebote und solche, die – da es Funklöcher tatsächlich immer noch gibt – auch auf Papier setzen. Sprich Karten: Unger wünscht sich weitere Drucke. Viele Gäste wollen einen kleinen Stadtbummel, doch auf vielen Karten klaffe eine Lücke zwischen Kirchdorf und Sulingen, merkt sie an. Die viel gepriesene „Vernetzung“ ist wichtig. Hinweise auf die Kollegen und weitere touristische Ziele erfreuen die Besucher, machen denen die Planung des Aufenthalts einfach. „Kurz mal eben weg“, das bedeute Tagesflüge oder Mehrtagesurlaube – je mehr Akteure, desto interessanter das Angebot.

Rolf Hedemann freut sich auf weitere Touristiker, die sich anschließen mögen (Tel. 0 15 20 / 8 89 76 62, E-Mail: Info@rh-promotion.de). Wer sich persönlich informieren möchte, erreicht die Akteure vom 6. bis 10. September auf der Hanse Life in Halle 1, auf dem 16 Meter langen Stand1A10.

Bremer Verbrauchermesse Hanse Life 2023: „Begeisternde Momente“ Seit 2007 gibt es die Bremer Verbrauchermesse Hanse Life. Heimische Akteure unter der Federführung von Rolf Hedemann sind seit Beginn dabei. 16 Meter lang ist die Standfläche in Halle 1, die „Sinniges und Schönes“ bietet. Ingo Kleemeyer hofft ab diesem Jahr auf den Aufwind und Zuschauerzuspruch, den die Hanse Life bis 2019 erhielt. Für die Messe vom 6. bis 10. September setzt das Team auf Bewährtes und Neues, da wieder alle Hallen und der Außenbereich zur Verfügung stehen. Für die fünf Tage werden, bis bisher, die Seniorenmesse „Invita“ (6. und 7. September), das BBQ-Event „Grill & Gut“ (9. und 10. September), die „Kreativ-Zeit“ für Hobby, Basteln und Design (8. bis 10. September), und die Hochzeitsmesse „Trauzeit“ (9. und 10. September) das durchgängige Angebot bereichern. Die Halle 7 ist unter dem Motto „Fun & Action“ bestückt – und lädt Junge und Junggebliebene ein, sich ausprobieren und einen Adrenalinkick zu holen. „Workshops und Mitmachangebote gibt es in allen Bereichen“, merkt Kleemeyer an. 600 Aussteller zählt das Messeteam bis jetzt. Er hoffe, sagt Kleemeyer, dass sich die Zahl der Besucher – 36 000 wurden unter noch eingeschränkten Bedingungen 2022 gezählt – erhöht: Er hoffe auf 40 000 bis 50 000 Besucher. Neben dem Bummeln entlang der Stände gibt es auch ein Rahmenprogramm auf den Bühnen, etwa Showkochen, musikalische Acts oder Modenschauen. Der Freitag, 8. September, ist wieder mit der bis 20 Uhr verlängerten Öffnungszeit geplant (sonst: 10 bis 18 Uhr). „Das hat sich bewährt“, sagt Kleemeyer. Mehr Infos unter www.hanselife.de.