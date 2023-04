Zehn Firmen informieren an Oberschule in Varrel über Berufsbilder

Von: Sylvia Wendt

Maurerhandwerk: Das erklärt Thaddeus Plenge hier Oberschülerinnen in Varrel. © S. Wendt

Varrel – Zehn Firmen, zehn Möglichkeiten, zu erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten diese Firmen anbieten. „Gut ist, dass wir viel ausprobieren können“, sagt Pia. Die 14-Jährige hat da gerade mit einem Bagger Wasser aus einem großen Baubottich in einen kleinen Eimer bugsiert. Wäre das was für sie? „Was, Bagger fahren?“ Naja, ein technischer Beruf? „Weiß ich noch nicht. Ich finde gut, dass man sich hier auch mal eine komplett verschiedene Richtung angucken kann.“

Die Firma Lohmann Bau aus Kuppendorf hat gleich mehrere Stationen aufgebaut und informiert über unterschiedliche Berufsfelder im Unternehmen. Dass die Schüler den Bagger steuern dürfen ist eines der Highlights. Matthias Witte passt auf, dass der Großteil des Wassers auch im Eimer landet.

Derweil erklärt Thaddeus Plenge wie man mauert. Er erklärt es drei Schülerinnen und die achten genau darauf, wie Mörtel und Steine passgenau zusammengefügt werden. „Technik ist nicht nur für Jungs“, kommentiert ein anderer Mitarbeiter und deshalb ist die DEA Wintershall auch mit weiblichen Auszubildenden vor Ort. Außerdem präsentieren sich die Firmen Rako aus Sulingen, „W+R“ aus Scharringhausen, die Kreissparkasse, die Polizei, die AOK und die Firma Deichmann. Organisiert hat den Berufsparcours die Firma „UpConsulting“. Deren Mitarbeiter Wilfried Schäfer nimmt die Schüler in Gruppen mit auf eine „Fahrstuhlfahrt“, so nennt er die Gespräche mit jedem Einzelnen. Übung, sich zu präsentieren, mehr von sich zu erzählen, als nur Name und Wohnort. Eine „Fahrt“, in der sie nicht nur lernen, mehr über sich zu erzählen, sondern, dass sie durchaus etwas zu erzählen haben: „Es steckt so viel mehr in den Schülern, als wir wissen. Man muss sie nur fragen.“ Schäfer, der diesen Parcours an verschiedenen Orten organisiert, vergleicht den Auftritt in der OBS Varrel mit dem in Bielefeld am Vortag. „Hier sagen viele Schüler, dass sie sich in ihrem Dorf wohlfühlen. Das ist eine große Chance für die örtlichen Betriebe.“

Teamübung am Stand der AOK. © S. Wendt

Die Firma kontaktiert diese örtlichen Betriebe. Durften sich die Schüler Firmen wünschen für diesen Tag? „Das ist schwer“, erklärt Lehrerin Christina Stegemann-Auhage. Manche Betriebe hätten abgesagt, aufgrund von Personalmangel, bei anderen passte es zeitlich nicht. „Grundsätzlich aber versuchen wir, für jeden Termin die Auswahl der Firmen zu verändern“, erklärt Stegemann-Auhage. Die Berufsvorbereitung an der Oberschule in Varrel umfasst mehrere Angebote für die Schüler. Sie sollen die Chance erhalten, sich in mehreren und ganz unterschiedlichen Berufsfeldern umzuschauen, Praktika machen, Einblicke gewinnen – um sich besser entscheiden zu können. Eine Mappe voller Zettel mit Infos ist dabei komplett „out“. „Wir arbeiten mit einer App, die haben die Schüler auf ihren Handys. Hier können sie Infos eingeben. Hier können sie Kontakte knüpfen zu den Firmen – und sich gleich um Praktika bewerben“, erklärt Christina Stegemann-Auhage. Sie würde sich wünschen, dass das Curriculum für die Schüler ein anderes wäre, dass die Vorgaben mehr Optionen böte, die Kompetenzen der Schüler zu fördern. Überhaupt mehr Optionen, diese Kompetenzen erst einmal festzustellen. Die OBS bietet zudem Fahrten zu Berufsmessen oder auch Gespräche mit ehemaligen Schülern. Für Christina Stegemann-Auhage ist wichtig, dass die Schüler wissen: Sie müssen nicht ihr Leben lang in einem Beruf bleiben, sie können auch wechseln. Oder mit einer zweiten Ausbildung ihre beruflichen Bandbreite erweitern.

Die Oberschülerinnen und -schüler sehen und hören an diesem Tag aber auch: „Das ist Handwerk. Das klappt am Anfang nicht so gut. Das muss man üben.“ Gesagt hat das Thaddeus Plenge, der die Schüler über das Maurerhandwerk informiert hat.

„Was heißt Toe?“, fragen Deichmann-Mitarbeiterinnen. © S. Wendt