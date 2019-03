Zahl der Helfer geschrumpft

Aktion „Saubere Landschaft“ in Barenburg

+ Aktion „Saubere Landschaft“: Der Kreis der Helfer war in diesem Jahr kleiner als sonst.

Barenburg – Vom Winde verweht? „Vielleicht lag es an dem doch sehr frischen und recht starken Wind“, dass sich zur jüngsten Aktion „Saubere Landschaft“ in Barenburg – im Unterschied zu den Vorjahren - die Anzahl der freiwilligen Helfer sehr in Grenzen hielt. „Leider“, heißt es seitens des Verschönerungs- und Heimatvereins Barenburg, die die Koordination des Tages übernimmt. Vorsitzender Heinrich Sünkenberg zeigte sich darüber enttäuscht, zumal es im Vorfeld eine Absprache mit allen Vereinsvorsitzenden gegeben habe.