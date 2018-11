Wunschliste der Schule bleibt lang

Kirchdorf - „Wir haben bisher sehr viel in die Grundschule Kirchdorf investiert, werden im kommenden Jahr etwas zurückhaltender sein“, hatte Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher eben noch erklärt. Und doch: Die Wunschliste von Lehrern und Schülern der Grundschule Kirchdorf ist nicht nur angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage lang. Der Schulausschuss der Samtgemeinde empfahl dem Samtgemeinderat das erarbeitete Zahlenwerk einstimmig.

Was aber nicht heißt, dass nicht dennoch Projekte entwickelt, Förderkulissen geprüft und Spendenideen gesammelt werden im Hintergrund. „Schule ist immer in Bewegung“ hatte Schulleiterin Katrin Westhoff gesagt. Politik und Verwaltung wollen eine optimale Schulversorgung, wirtschaftliche Ressourcenverwaltung und effektive Zusammenarbeit mit Schule und Kitas verknüpfen. Herausgekommen ist für das Jahr 2019 ein Betrag von über 140. 000 Euro an Aufwendungen für die Grundschule Kirchdorf. Regelbeträge einerseits (128. 000 Euro für, unter anderem, die laufende Unterhaltung; 13. 600 Euro für allgemeine Geschäftsausgaben wie Bürobedarf), auch gesonderte Ausgaben andererseits: 25 .000 Euro etwa für die Erneuerung der Außentreppe zwischen Innenhof und Spielplatz, die Erhöhung des frei verfügbaren Budgets der Grundschule auf 20 .300 Euro. Eingeplant sind zudem 1. 500 Euro für die Anschaffung eines Defibrillators. Die noch ausstehende Sanierung der Außenwand der Turnhalle ist Bestandteil des Vertrages mit dem Landkreis Diepholz, der im Zuge des Zusammenschlusses der Grundschulen und der Oberschule an je einem Standort geschlossen wurde (wir berichteten). Hier erfolge noch eine energetische Abstimmung, erklärte Kammacher, man befinde sich in Gesprächen, die Arbeiten werden wohl im Jahr 2020 durchgeführt.

Aufgrund der Einbruchserie seien Alarm- und Schließanlage entsprechend aufgestockt, die überplanmäßigen Ausgaben (20. 000 Euro) komplett in diesem Jahr abgewickelt worden. Abgeschlossen seien ebenso die Maßnahmen rund um die Mensa (25. 000 Euro) und die Erneuerung der Heizungsanlage (Anteil Samtgemeinde: rund 87.000 Euro, Landesförderung: rund 90.000 Euro).

Weiterhin im Haushalt der Samtgemeinde eingestellt: 1. 500 Euro als laufender Zuschuss zum Betrieb des Schulkindergartens an der Grundschule Sulingen.

sis