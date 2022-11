Wunsch der Grundschule Kirchdorf: Ein grünes Klassenzimmer

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die Kinder der Grundschule Kirchdorf freuen sich auf ihr „Grünes Klassenzimmer“, das an dieser Stelle entstehen soll. Die Klasse 3b wäre für den ersten Spatenstich bereit, es fehlt nur noch die finanzielle Unterstützung. © GS Kirchdorf

An der Grundschule Kirchdorf läuft ein neues Projekt: Der Schulhof soll ein „grünes Klassenzimmer“ bekommen. Grund: Die Erfahrungen aus der Pandemie und der pädagogische Wert. „Ein grünes Klassenzimmer ist weitaus mehr als eine Verlegung des Unterrichts ins Freie“, betont die kommissarische Schulleiterin Katrin Gerken. Aber: Es fehlt noch das Geld für die Umsetzung. Spenden sind erwünscht.

Kirchdorf – Wenn der Schulhof groß ist, bleibt genügend Platz für die Schülerinnen und Schüler zum Toben. Und für Fußballtore. Und für Slacklines. Und für einen Kletterwald. „Und für ein grünes Klassenzimmer“, heißt es jetzt aus der Grundschule Kirchdorf über das neue Projekt.

„Die Pandemie hat unsere Arbeit an der Grundschule Kirchdorf in den letzten Jahren stark beeinflusst. Hohe Flexibilität war in vielen Situationen gefragt. Neben allen Schwierigkeiten entstanden aus dieser besonderen Herausforderung aber auch neue oder wiederentdeckte Impulse, die sich positiv auf unsere Arbeit und unser Denken ausgewirkt haben“, erklärt Lehrerin Katrin Gerken den Hintergrund der Idee.

Jetzt ist die Umsetzung dran: Die erste Aufforderung aus dem Ministerium, möglichst viel Zeit mit den Kindern im Freien zu verbringen, um eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, führte zu einer besonderen sportlichen Einheit. Regelmäßig waren Stühle und Tische von Lehrern und Kindern auf den Schulhof und in den Schulgarten getragen worden – und wieder zurück in das Schulgebäude. „Der Unterricht im Freien ist eine besondere Erfahrung. Eine Vielzahl von Sinneseindrücken können den Unterricht bereichern, die Konzentration fördern, das Lernklima stärken und zu einem besonderen Lernerlebnis werden“, erklärt Gerken, die die Schulleitung nach dem Umzug der Vorgängerin (noch) kommissarisch ausübt. Sich beim Lernen und Denken zu bewegen, steigere – wissenschaftlich nachgewiesen – den Lernerfolg. Und obendrein wünschen sich die Kirchdorfer Schülerinnen und Schüler, dass sie regelmäßig im Freien arbeiten können.

Das „grüne Klassenzimmer“ nicht auf einem Bauernhof, sondern als Option auf dem Schulgelände, heißt: Die Schulhofplanung anpassen. „Wir haben einen Bereich ausgewählt, an dem unser Projekt verwirklicht werden kann: Die Grünfläche am Rande des Kletterwaldes.“ Hier bestehe bereits die Anbindung zur Natur und dadurch auch eine natürliche Beschattung durch die Bäume, erklärt Gerken. Der Plan: Es sollen zunächst Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden, die der steigenden Schüleranzahl in den einzelnen Klassen gerecht werden. Mindestens 25 Schülerinnen und Schüler müssten Platz finden. Vorgaben an die Möbel: Dass sie den Witterungsbedingungen aller Jahreszeiten über viele Jahre hinweg standhalten. Dass sie an die Sitz- und Arbeitsbedürfnisse von Grundschülern angepasst sind. Dass sie, da der Schulhof frei zugänglich ist, möglichst wenig „Angriffsfläche für Vandalismus“ bieten – eine eher betrüblich stimmende Vorgabe.

Damit sind die Planungen noch nicht beendet: In einem nächsten Schritt ist das Drumherum dran, soll an das Thema „Grünes Klassenzimmers“ anpasst werden. Katrin Gerken beschreibt die Pläne dafür: „Es sollen Hochbeete und Blumenbeete entstehen, die von den einzelnen Jahrgängen und von einer Ganztags-AG bepflanzt und gepflegt werden. Ein Sinnespfad soll zu verschiedenen Sinneserfahrungen einladen.“ Ziel sei ein erlebnisorientierter Unterricht, der Naturerfahrungen ermögliche und Umweltbewusstsein fördere. „Ein grünes Klassenzimmer ist weitaus mehr als eine Verlegung des Unterrichts ins Freie“, betont Gerken.

Wie läuft die Finanzierung? Die Samtgemeinde Kirchdorf als Schulträger unterstütze das Vorhaben. Zur Anschaffung der „Außenmöbel“ seien allerdings weitere finanzielle Mittel erforderlich. In die anschließende Gestaltung des Umfeldes rund um das „Grüne Klassenzimmer“ sollen sowohl Schüler als auch Eltern aktiv eingebunden werden. Auch hier werden Kosten anfallen.

Der Förderverein der Grundschule werde Spenden für das Projekt sammeln und die Gelder verwalten. Alle Spenden werden im ersten Schritt für die Verwirklichung des „Grünen Klassenzimmers“ eingesetzt. Sollte Geld übrig bleiben, werde es für weitere Projekte zur Schulhofgestaltung genutzt, denn der Schulhof an der Grundschule Kirchdorf ist mit den Planungen des „Grünen Klassenzimmers“ noch nicht fertig. In den nächsten Jahren soll auch der Sandkastenbereich umgestaltet werden, kündigt Katrin Gerken an. Er soll eine Reckstange im hinteren Bereich, verschiedene Spielmöglichkeiten und eine Sitzfläche erhalten. Die Kletterwand soll um eine Plattform und Feuerwehrrutschstange erweitert werden. Und eine Sechseckschaukel steht auch noch auf der Wunschliste.

„Wir freuen uns über jede Spende, die uns unserem Ziel näherbringt“, sagt Katrin Gerken.

Wer spenden möchte: Förderverein Grundschule Kirchdorf, IBAN DE88 2569 1633 1221 1516 00, BIC: GENODEF1SUL, Betreff: Spende Schulhofgestaltung. Der Förderverein kann auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen.