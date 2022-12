Wohnwagen brennt am Torfwerk in Freistatt völlig aus

Von: Sylvia Wendt

Der Wohnwagen brannte lichterloh, konnte nicht gerettet werden. © Feuerwehr

Freistatt – Zum Löschen eines brennenden Wohnwagens, der am Torfwerk in Freistatt abgestellt war, rückten am Donnerstag rund 30 Einsatzkräfte aus den gegen 11.25 Uhr alarmierten Ortsfeuerwehren Freistatt, Wehrbleck und Barver an. Den Einsatz leitete Nils Enders.

Da der Wagen lichterloh in Flammen stand, gingen die Feuerwehrleute aus Freistatt und Wehrbleck unter schwerem Atemschutz zum Löschen vor, sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Halle. Die wurde im Anschluss von innen mittels Wärmebildkamera kontrolliert, da sich der Rauch im Gebäude ausgebreitet hatte. Um 12.05 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden.

Zu Schadenshöhe und Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Polizei ermittelt. Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann, Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.