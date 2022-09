KiGo-Team: „Wir sind auch gut in Geschichten“

Von: Sylvia Wendt

Das aktuelle Kindergottesdienstteam für Kirchdorf, Barenburg und Varrel (das © zeigt nicht alle derzeit Aktiven

Sommerpause beendet: Das Team „Kindergottesdienst“ sucht Verstärkung

Kirchdorf – „Es ein Angebot für Kinder, das kostenlos ist – und mit Frühstück“, sagt Sonja Bachhofer und muss lachen. Das Frühstück steht eigentlich nicht im Mittelpunkt, sondern dass es ein Termin für Kinder ist. Es geht um den Kindergottesdienst und die Tatsache, dass dieser in Kirchdorf gut angenommen wird – in den anderen Ortschaften der Samtgemeinde darf es aber noch mehr sein. Sowohl was Teilnehmer angeht, als auch, was Mitarbeiter betrifft.

Die Sommerpause ist beendet: Am Samstag, 11. September, findet der nächste KiGo in den Kirchengemeinden Barenburg und Kirchdorf statt. „Von 10 bis 12 Uhr feiern wir Erntedank in beiden Gemeindehäusern. Wir haben uns viele tolle Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren ausgedacht“, freuen sich die KiGo-Teams auf viele Kinder.

„Team Kirchdorf“ umfasst aktuell neun Mitglieder. Darunter mit Martina Rohlfs eines, das sich bereits seit 22 Jahren in der Gruppe engagiert – und ihre 22 Jahre alte Tochter Johanna ebenfalls begeistern konnte.

„Team Barenburg“ bilden derzeit Silke Bornkamp, Jasmin Sieck und, neu, Maike Friedmann.

„Team Varrel“ besteht noch allein aus Merle Niemeyer, die einen Kindergottesdienst gerne in Varrel anbieten würde – wenn sie noch jemand finden würde.

Diakonin Sonja Bachhofer ist in Sachen Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Kirchdorf ideenreiche „Vorturnerin“ und betont: „Allle KiGo-Mitarbeiter arbeiten zusammen, wir treffen uns, tauschen uns aus, bereiten gemeinsam die Kindergottesdienste vor.“ Der Aufwand für jeden Einzelnen solle so gering wie möglich gehalten werden.

Der Kindergottesdienst findet zumeist am zweiten Samstag im Monat, von 10 bis 12 Uhr, jeweils in den Gemeindehäusern statt. In Kirchdorf gefallen den Kindern besonders die Puppenspiele, gebastelt werde überall gerne, „aber wir sind auch gut in Geschichten.“

Und Bachhofer zeigt auf, dass es hier weniger um die Bindung an Kirche geht, sondern eher um ein nicht konfessionell gebundenes Angebot für Kinder ab vier Jahren. Spielen, Geschichten hören, basteln in Gemeinschaft.

Der Ablauf: Zu Beginn wird gemeinsam gefrühstückt, dann wird gesungen, die Kinder haben Spaß, etwa mit der Fledermaus-Puppe Gustav. Sie erleben eine biblische Geschichte und beten miteinander – das geht auch über konfessionelle Grenzen hinaus. Je nach Gruppenzusammensetzung wird aufgeteilt in jüngere und ältere Kinder und ein jeweils altersgerechtes Programm geboten. Auf der Homepage der Kirchengemeinde Kirchdorf (www.kirche-kirchdorf.de) sind Online-Kindergottesdienste eingestellt, die zeigen, was alles in den zurückliegenden zwei Jahren aufgrund der Pandemie-Vorgaben an kreativer Energie in die Online-Versionen geflossen ist. Wer sich einbringen möchte, wendet sich an die Mitarbeiter des Teams, die Pastoren, an Sonja Bachhofer. Was ist Motivation für die Mitarbeit? „Es gibt Mitarbeiter, die haben leidvolle Erfahrungen gemacht und im Glauben großen Halt gefunden. Andere haben gute Erfahrungen als Kind in der Kinderkirche gesammelt – und möchten diese weitergeben. Mir macht es Spaß und ich nehme selber viel mit aus der Arbeit mit den Kindern“, verrät Sonja Bachhofer.

Im Oktober entfällt der KiGo: Stattdessen sind Kids zwischen fünf und elf Jahren für den Samstag, 8. Oktober, in der Zeit von 13.30 bis 18 Uhr zum Kinderkirchentag des Kirchenkreises nach Ströhen eingeladen. Ein Bus fährt durch das Sulinger Land und sammelt die Kinder ein (Anmeldung bei Sonja Bachhofer, Tel. 0 42 73 / 5 80 75 76). Die Teilnahme kostet pro Kind drei Euro (inklusive Essen, Getränke und Busfahrt).