Freistatt - Von Sylvia Wendt. Zeit, Bilanz zu ziehen: Mit dem Empfang zum Erntedank blickt Bethel im Norden auf das Jahr zurück, zusammen mit einem bunten Mix an geschäftlichen Wegbegleitern und Mitarbeitenden.

Grußworte der Geschäftsführung, der Schirmherrin – und ein Gast wird auch zum Empfang in die Moorkirche nach Freistatt eingeladen: In diesem Jahr ist es Olaf Lies. Der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz trägt den aktuellen „Begriff des Tages“ im Titel.

Und mahnt am Mittwoch, dass nicht alle zwei Jahre neue Themen den Diskurs und das Handeln politischer wie privater Akteure bestimmen dürften, nur um nach zwei Jahren aus dem Bewusstsein und von Tagesordnungen zu verschwinden.

Zu schützen: Klima, Arten und Ressourcen

Klimaschutz geht für Lies einher mit Artenschutz und Ressourcenschutz. Der Minister bleibt in seiner Rede engagiert, bestimmt – und erfrischend ruhig. Er kommt ohne theatralische Effekte und Politphrasen aus. Die Zahlen sprächen für sich, es sei unstrittig, dass etwas getan werden müsse. Klimaschutz sollte aber als Chance verstanden werden, nicht als Belastung.

Die Auswirkungen des Klimawandels ließen sich nicht leugnen, und Lies appelliert daran, dass Deutschland nicht mit den Langsamen hinten mitlaufen möge, sondern vorangehe. „Wir brauchen Energie, aber klimaneutral produziert.“ Die Ideen dazu seien vielfach nicht neu – müssten aber konsequent angewendet werden. Weltweit. Doch die Bereitschaft ende, wenn man persönlich betroffen ist, kritisiert der Minister. Lies nennt als Beispiel Pläne, Energie per Windkraft zu erzeugen. Pläne, die andere ablehnen mit dem Hinweis etwa auf Vogelschutz.

Klimaschutz gehe nur zusammen mit dem ländlichen Raum: „Wir müssen etwas tun“, sagt Lies und fordert auf, die sogenannten „erneuerbaren Energien“ auszubauen. Sein Hinweis: Man erreiche eine breitere Akzeptanz durch Beteiligung. Deutschland könne zeigen, dass der Schutz von Umwelt, Klima und Natur das Land nicht in Schutt und Asche lege, sondern dass man dennoch in Wohlstand leben könne.

Olaf Lies: „Mut zu Veränderungen haben“

Lies fordert auf, ehrlich zu sein, die notwendigen Veränderungsprozesse nicht zu negieren; erklärt, dass es Lösungen gibt, die „unser Leben nicht schlechter machen“; und er forderte auf, Mut zur Veränderung zu haben.

Das neuste Mitglied des Geschäftsführer-Trios, Claus Freye, hieß Pastor Christian Sundermann (auch namens Kollegin Stefanie Schwinge-Fahlberg) in der Führungsetage willkommen: „Wir sind dankbar für den netten, kompetenten Kollegen. Das wird gut gelingen.“ Sundermann bilanzierte das Geschäftsjahr für Bethel im Norden, erinnerte an Projekte, die umgesetzt wurden. Zeigte damit auf, dass Bethel im Norden nicht nur in Freistatt, nicht nur im Landkreis Diepholz aktiv ist, sondern tatsächlich „im Norden“. Es kündige sich das beste wirtschaftliche Ergebnis seit Jahren für 2019 an, erklärte Sundermann. Bethel im Norden stehe auf wirtschaftlich sicheren Füßen. „Eine Menge los gewesen“, kommentierte Freye die Jahresbilanz. Man verliere den Umfang im Alltagsgeschäft gerne aus den Augen. Schirmherrin Dunja McAllister erinnerte an viele Bereiche des Unternehmens und dankte den Mitarbeitenden für ihr „professionelles und von Herzen kommendes Engagement“, weshalb sich die Geschäftspartner gerne an Bethel wenden würden.

Lensch: „Klimaschutz ist nicht verhandelbar“

Superintendent Marten Lensch hatte sein Grußwort auch an den Klimaschutz angelehnt, gab sich als begeisterter Anhänger der „Fridays for Future“-Bewegung aus. Denn: „Klimaschutz ist die Aufgabe aller Menschen und nicht verhandelbar. Die Bewahrung der Schöpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ Landrat Cord Bockhop stimmte zu: „Ich als Mensch habe die Aufgabe, mit dem, was ich habe, nicht verschwenderisch umzugehen.“ Die Welt sei nicht ganz so einfach, wie manche sie sich machten. Es gelte, ein Miteinander zu pflegen. Und zu erkennen, wie kompliziert es sei, diese Welt in Händen zu halten.