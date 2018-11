Winterzauber des DRK-Ortsvereins Scharringhausen eint die Interessen

Der Erlös des Verkaufs wandert in die Gemeinschaftskasse der DRK-Kids Scharringhausen.

Scharringhausen - Finn (12), Jeldrik (9) und Noel (13) bedienten ihre Kundschaft beim Scharringhäuser Winterzauber freundlich und kompetent. Waffeln backen? Kein Problem! „Wir haben das schon öfter gemacht“, erklärt Jeldrik. Was ihn und seine Freunde besonders freut: Der eine oder andere Gast rundete den zu zahlenden Betrag nach oben auf.

Das Engagement der Kinder ist bei der Veranstaltung des DRK-Ortsvereins Scharringhausen gern gesehen. „Die Gruppe zählt rund 20 Jugendliche im Alter zwischen sechs und 15 Jahren“, sagt Vorsitzende Christina Gerdes. Der Erlös des Verkaufs von Waffeln und selbstgebastelten Schlüsselanhängern, Dosenkronen und Teelicht-Weihnachtsmännern fließt ebenso in die Gemeinschaftskasse wie die Einnahmen aus der Glücksrad-Aktion. „Wir werden irgendwann zusammen Pizza essen gehen“, kündigen Jeldrik und Finn an.

Im Saal der ehemaligen Gaststätte Plenge haben 15 Anbieter ihre Waren ausgebreitet, Schwerpunkt: Adventsdekoration. Artikel wie sandgestrahlte Gläser, bedruckte Tischdecken oder monumentale beleuchtete Weihnachtsbäume aus Holz machen Lust, die eigenen vier Wände passend zur Jahreszeit herauszuputzen. Der eine oder andere fand im großen Sortiment an Schmuck, Strickwaren, ausgefallenen Lampen oder Kulinarischem aus heimischen Küchen schon das erste passende Geschenk.

Zahlreiche Besucher sicherten sich den „Scharringhäuser Kalender“ am Stand von Frauke Lohmeier. Er sei gewissermaßen ein Nebenprodukt der Dorfchronik, erklärt sie. „Wir haben viele schöne Fotos gesichtet und werden im Buch nicht alle unterbringen können“, sagt Lohmeier, eine von acht Mitgliedern des Arbeitskreises. Die erste Auflage an Kalendern ist vergriffen, die Liste weiterer Interessenten füllte sich am Sonntag.

Ortsvereinsvorsitzende Christina Gerdes und ihre Stellvertreterinnen Anja Emker und Claudia Plate zeigen sich sehr zufrieden mit der Resonanz. „Das ist hier wie ein kleines Dorffest“, sagt Emker. Ausstellung und Kaffeestube im Saal sind gut gefüllt, buntes Treiben herrscht auch im Hof der Gaststätte: Treffpunkt nach der Shopping-Tour ist der wärmende Ofen-Stehtisch im Außenbereich.

Die Veranstaltung ist auch in anderer Beziehung erfolgreich: „Wir haben heute wieder zwei neue Mitglieder gewinnen können“, heißt es aus dem Vorstands-Team. Die voradventliche Ausstellung hat Tradition. „Wir haben gleich nach der Gründung des Ortsvereins im Jahr 1985 die erste Veranstaltung gehabt“, erinnert sich Ingelore Eickhoff, die 30 Jahre das Amt der Vorsitzenden innehatte.

Ihren Nachfolgerinnen erteilt sie Bestnoten: „Die junge Mannschaft hat das voll auf der Reihe.“ - mks