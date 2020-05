Windkraft: Diskutiert wird öffentlich

Olaf Heuermann im Interview zur Flächennutzungsplanänderung

+ Die Vorgaben zum Bau von Windkraftanlagen in der Samtgemeinde Kirchdorf werden durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes aktualisiert. Foto: Zumaya

Kirchdorf – Die Vorgaben haben sich geändert, aber eines nicht: Der Bau von Windkraftanlagen in der Samtgemeinde Kirchdorf soll, ebenso wie vor 16 Jahren im Flächennutzungsplan festgelegt, zwar nach geltenden Gesetzen erfolgen dürfen – aber nicht jeden noch ungenutzten Quadratmeter Fläche umfassen können. Die Diskussion über die 115. Änderung des F-Planes in Sachen Windenergie beginnt am Montag, 18. Mai, in Barenburg. Dann wird erstmals der Entwurf vorgestellt, mit dem die Samtgemeinde in die Diskussion einsteigt. Verwaltung und Politik wollen das Prozedere öffentlich halten. Sitzungen wurden aufgrund der geltenden Bestimmungen in die örtlichen Turnhallen gelegt, um so einer derzeit größtmöglichen Zahl an Bürgern die Teilnahme zu ermöglichen. Bauamtsleiter Olaf Heuermann beantwortet im Interview einige grundsätzliche Fragen.