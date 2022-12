Willkommene Spenden für Varreler Organisationen und das Tierheim

Die Spender und Begünstigten. © Firma Edgar Schröder

Spenden in einer Gesamthöhe von 2 500 Euro überreichten Sylvia und Edgar Schröder von der Firma Edgar Schröder in Varrel jetzt an lokale Vereine. „Vor allem im Hinblick auf die aktuelle Zeit haben wir uns entschlossen, Vereine und Organisationen vor Ort oder in der näheren Region zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 500 Euro erhalten jeweils die Freiwillige Feuerwehr Varrel, der Verschönerungsverein Varrel und die Tischtennissparte des TSV Varrel.

1 000 Euro gehen an das Tierheim in Lindern. Seit 2016 spendet die Firma fast jährlich, bedenkt dabei immer unterschiedliche heimische Vereine und Verbände. Und wie planen die Begünstigten mit dem Geld? Ortsbrandmeister Fred Melloh berichtete, dass für das neue Feuerwehr-Gebäude in Varrel technische Ausstattung angeschafft werden soll. Christine Nordenholz vom Tierschutzverein Sulingen und Umgebung kündigte an, dass im Tierheim Lindern ein separater Raum, eine Art „Ruheraum“, eingerichtet werden soll. Klaas Schumacher und Friedrich Albers vom Verschönerungsverein Varrel wollen der urigen Holzbrücke auf dem Wanderweg über die Flöte zu neuem Glanz verhelfen. Für die TT-Sparte im TSV Varrel nahm Werner Gerdes die Spende entgegen. Die bisherigen Netze sollen nach jahrelangem Gebrauch ersetzt werden. Das Foto zeigt (v.li.) Sylvia Schröder, Tochter Rebecca Landwehr, Christine Nordenholz, Fred Melloh, Friedrich Albers, Klaas Schumacher, Edgar Schröder und Werner Gerdes. SIS/Foto: Firma Schröder