Wilhelm Köster möchte Malermuseum in Wehrbleck besser vernetzen

Von: Sylvia Wendt

Wilhelm Köster war zunächst nicht bewusst, für was dieses Exponat genutzt würde. Der Spender tippte auf Stuckarbeiten, das allerdings war eine falsche Fährte. Eine Besucherin erkannte das Teil und erklärte, dass es genutzt wurde, für Arbeiten rund um eine Tür deshalb hat es diesen rechten Winkel. © S. Wendt

Wehrbleck – Es gibt diese eigentlich gar nicht versteckten Schätze im Landkreis Diepholz: Kleine Museen, die ein Einzelkämpfer mit Herzblut füllt, oder für die eine Gruppe gemeinschaftlich einem Hobby frönt. Etwa Heimatmuseen in verschiedenen Orten des Landkreises, ein Technikmuseum in Diepholz, ein Malermuseum in Wehrbleck-Nordholz – warum einzeln um Besucher buhlen, wenn man sich diese Arbeit auch teilen könnte? Wilhelm Köster, nimmermüder ehemaliger Obermeister der Maler- und Lackiererinnung, Initiator sowie Leiter des Malermuseums, nutzt dessen Winterpause (die neue Saison beginnt am 5. Februar) für Gespräche. Er wirbt für mehr Zusammenhalt unter den fast ausschließlich ehrenamtlich Tätigen.

Köster erinnert sich an Dieter Möller. Der Diepholzer hatte einst einen Teil seiner gesammelten Bügeleisen im Malermuseum gezeigt und dabei die Idee zu eigenen Ausstellungsräumen entwickelt. Der inzwischen verstorbenen Möller hat das Technikmuseum in Heede aufgebaut. „Die haben ein Exponat des Monats in einer eigenen Vitrine. Die Idee könnte ich auch im Malermuseum umsetzen. Ich habe noch ein Exponat, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Das könnte aber einer der Besucher erkennen.“

Ideenaustausch, Zusammenarbeit, sich gegenseitig Besucher empfehlen – die Liste der positiven Aspekte eines Zusammenschlusses scheint stetig zu wachsen. Allein: Irgendwer muss dieses Prozedere moderieren. Köster will den Gesprächsanfang machen, mitziehen müssen die anderen eigenständig.

Mit Musterrollen trug man Dessins – wie das links im Bild – auf. © S. Wendt

„Mach mal“, das hört er oft. Aber die Zeit zwischen der Vorbereitung auf die neue Saison, dem Abholen neuer Exponate – sie ist rar. Gerade erst hat Köster maßgefertigte Holzelemente bekommen, an denen er die 348 Musterrollen präsentieren kann, die vordem in zwei Regalfächern gestapelt waren. So eng gestapelt, dass sich die Gummiteile verklebt hatten und Köster sich mit dem Säubern eine winterliche Strafarbeit eingehandelt hat. Er kompensiert so was mit den schönen Erlebnissen als Museumschef.

Etwa mit dem Anruf von Herrn W. aus Bremen. Der will sich umgucken in dem Museum in Wehrbleck, bevor er Exponate anbietet. „Der Name kam mir bekannt vor“, sagt Köster. Und tatsächlich: Sein Vater war von 1937 bis 1940 bei einem Malermeister W. in Bremen. Zum Treffen nimmt Köster das handschriftlich ausgestellte Arbeitszeugnis mit und: Herr W. erkennt die Unterschrift seines Opas. Das Vertrauen ist sofort da, deshalb steht nun im Malermuseum eine knallrote Maschine, mit der unter anderem Lackhäute pulverisiert wurden, die sich nach dem Öffnen auf den Lackdosen gebildet hatten und als Pulver wieder in den Lack gerührt werden konnten. Der Laie hätte das ohne Erklärung nicht erkennen können.

Was ist das? Malermeister Köster kann sich nicht erklären, wie das Ding zu nutzen ist. © S. Wendt

So, wie sich die Exponate im Malermuseum vermehren, tun sie das auch in anderen Museen. Wie aber alles präsentieren bei, in der Regel, nicht ausreichend Platz? Und wenigen finanziellen Mitteln? Was erfordert ein modernes Museum? Wie darauf aufmerksam machen? Köster hat auf Instagram mittlerweile über 1 000 Personen, die ihm folgen. Köster, Jahrgang 1950, will sich den Neuen Medien nicht verschließen, aber: Es ist halt eine weitere Aufgabe, für die er Zeit suchen muss. Und was ist mit kleinen Videos? Köster winkt ab. Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu, Köster war im November erstmals mit eigenem Stand auf dem Herbstmarkt in Kirchdorf vertreten. „Ich war geschafft nach den drei Tagen. Aber es hat Spaß gemacht.“

An diesem Gerät wird Vater Köster gearbeitet haben. © S. Wendt

Es ist jedoch eines der Probleme: Wer mit dem Museumschef durch das Museum geht, wird beschenkt mit Anekdoten und Geschichten aus dem Malerhandwerk und von den Menschen, die es einst ausgeübt haben. Und auch für die Museumssaison 2023 möchte Köster Aktionen bieten. Wer aber schenkt ein, wenn Köster nicht da ist? Apropos Einschenken: Nein, wenn die Leute nur mit Grillwurst und Bierchen zu locken sind, das will er nicht. Gleichwohl fehlt ein gastronomisches Angebot, das die Museumsbesucher „abholt“. Köster hat auch außerhalb des Sonntagsdienstes Gruppen zu Gast, oft Fachkollegen, Schulklassen. Die Besucherzahlen sind wieder im Aufwind: 2022 zählte er genauso viele Gäste wie in den Pandemiejahren 2020/2021 zusammen. Zeichen für Köster, dass auch die kleinen Museen als lohnenswerte Ziele angesehen werden. Das will er erhalten. Er fände es schön und ideal, wenn das Malermuseum als Teil des Kreismuseums in Syke integriert werden könnte, sagt Köster. Mit dem Ziel, die Exponate des Malerhandwerks für die nachfolgenden Generationen zu sichern.

Besuch im Malermuseum Das Malermuseum öffnet (ab 5. Februar) sonntags von 14 bis 18 Uhr. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können mit Wilhelm Köster vereinbart werden (Tel. 01 72 / 4 23 82 42, E-Mail: hw-koester@gmx.de).