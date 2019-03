Wilfried Helmerking für 40-jährige Parteitreue geehrt

Kirchdorf – Während der jüngsten Versammlung des CDU-Verbandes der Samtgemeinde Kirchdorf wurde der Vorstand weitgehend im Amt bestätigt: Heinrich Schwenker bleibt Vorsitzender, seine Stellvertreter Matthias Stelloh und Askold Meyer, Schatzmeister ist weiterhin Heinz Albers, Schriftführerin Carmen Holthus, Pressewart Axel Knoerig und Mitgliederbeauftragter Bastian Kleinwegen. In den Kreis der 13 Beisitzer wurden vier gewählt: Marlo Rethorn (JU-Vorsitzender), Jörg Mühlenhardt, Guido Rohlfs und Carsten Falldorf. Während der Versammlung im Gasthaus Lüdemann in Wehrbleck blickte Heinrich Schwenker auf das vergangene Jahr zurück. Er hob den Besuch von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast auf dem Spargelhof Thiermann sowie die offizielle Freigabe der Ortsumgehung Barenburg durch Staatssekretär Enak Ferlemann aus dem Bundesverkehrsministerium hervor.

Fraktionsvorsitzender Christian Thiermann fasste die positive Entwicklung der Samtgemeinde zusammen. Er erinnerte an die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters, die am 26. Mai zusammen mit der Europa-Wahl durchgeführt werde. Bereits im Sommer 2018 hatte sich der CDU-Samtgemeindeverband aufgrund der guten Zusammenarbeit für eine Unterstützung von Amtsinhaber Heinrich Kammacher ausgesprochen.

Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig erinnerte an Förderprojekte des Bundes in der Samtgemeinde Kirchdorf. So soll an der B 61 von Heerde nach Uchte in diesem Jahr ein neuer Radweg entstehen, für den etwa 2,7 Millionen Euro eingeplant sind. Mit GAK-Mitteln (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) in Höhe von 950 000 Euro, welche der Bund zu 60 Prozent übernehme, werde die Flurbereinigung in Kirchdorf unterstützt. Erhebliche Bundesmittel würden ferner für den aktuellen Breitbandausbau im Landkreis bereitgestellt. Über die Städtebauförderung seien laut Knoerig seit 2011 etwa 189 000 Euro an Bundesfinanzhilfen in die Samtgemeinde geflossen, unter anderem für die Umnutzung der Grundschule in Bahrenborstel. Knoerig merkte an, dass er sich bei der Eröffnung der Barenburger Umgehungsstraße eine Einbeziehung der Bevölkerung gewünscht hätte. Als zuständiger Landtagsabgeordneter war auch Karsten Heineking in Wehrbleck und berichtete aus dem Landtag, unter anderem über Kita-Beitragsfreiheit und Breitbandausbau. Geehrt wurde Wilfried Helmerking, der seit 40 Jahren Mitglied der CDU ist. Die Ehrung von Günter Gerbes, ebenfalls für 40 Jahre Parteitreue, werde aus terminlichen Gründen nachgeholt.