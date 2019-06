Wieder zurück im Heimathafen

Bahrenborstel - Von Sylvia Wendt. Jeder Stempel steht für Erlebnisse, Begegnungen, Projekte: Das kleine grüne Buch, das Michael Vogt über drei Jahre mit größter Sorgfalt durch Deutschland, das europäische Ausland und bis nach Japan getragen hat, belegt eine besondere Reise. Michael Vogt, gelernter Bootsbauer, hatte sich am 12. Juni 2016 auf die Walz gemacht, drei Jahre und einen Tag, so die zeitliche Vorgabe. Am 15. Juni 2019 feierten andere Wandergesellen, Freunde, Nachbarn – vor allem aber seine Familie die Rückkehr des 25-Jährigen nach Bahrenborstel.

Michael Vogt ist voller Erlebnisse. Die Frage nach einem, das herausragt, kann er nicht beantworten: „Es gab so viele Eindrücke.“ Was er aber ganz klar beantworten kann, ist die Frage, ob die Walz ihn verändert hat: „Auf jeden Fall.“ Sie hat seinen Blick geschärft für jene Dinge, die man wirklich brauche – und welche nicht. „Ein warmes Bett und eine Dusche: ein Luxus“, schwärmt Michael Vogt. Handy? Nein, das brauche er nicht, ein Smartphone will er auf keinen Fall.

Digitalisierung schadet der Walz-Tradition

Die fortgeschrittene Digitalisierung in den skandinavischen Ländern hätten diese Für die Wandergesellen von der Karte genommen. Wie das? Der Alltag sei so durchdigitalisiert, dass die Wandergesellen ihre grundsätzlich ungebundene Ausrichtung ändern müssten. Wer auf der Walz ist, hat kein Smartphone, keinen Laptop.

Sicherlich, man dürfe sich für Telefonate oder Mails einloggen in Internetcafés, um Kontakte zu halten. Aber der Alltag in Skandinavien mit Kartenzahlungen, Geldtransfers per App, Arbeitsplatzbörse nur im Internet und Apps für unterschiedlichste Bereiche des täglichen Lebens – die Wandergesellen reduzieren ihre Abhängigkeiten auf ein absolutes Minimum, mit Absicht.

Der Gedanke der Freiheit, heute hier zu sein und morgen woanders hin aufbrechen zu können, an unterschiedlichen Orten der Welt sein Handwerk zu zeigen und es dank der Kollegen zu verfeinern – dazu braucht es keine digitalen Elemente.

Bootsbauer Michael Vogt weiß, dass Holzboote eher Liebhaberobjekte sind, Kunststoff werde oft bevorzugt. Doch er habe in der gesamten Zeit nie Probleme gehabt, Arbeit zu finden. Wenn nicht als Bootsbauer, dann als Zimmerer. Wie in Japan. Stempel darüber gibt es nicht – in Japan gibt es keine.

Arbeit als Zimmerer in Japan

Gute Einnahmen nach einem Aufenthalt in der Schweiz haben Michael Vogt und einen befreundeten Wandergesellen per Flugzeug nach Japan gebracht. Zwei Wochen hätten beide als Zimmerer dort gearbeitet – und, weil schon mal da, weitere vier Wochen das Land bereist. „Das hat mir sehr gut gefallen dort“, blickt Vogt zurück. Aber: Eigentlich sei es überall schön gewesen.

Der Alltag auf der Walz bedeutet Herausforderungen für die Teilnehmer. Zuerst sei alles neu und aufregend, berichtet Michael Vogt. Neulinge müssten sich nicht fürchten – die versierten Kollegen nehmen sie unter die Fittiche und erklären ihnen viele notwendige Details und andere Dinge, die einfach gut zu wissen sind.

Es gibt Zunfthäuser in vielen Städten, in die die Wandergesellen jederzeit einkehren können, nicht nur in Deutschland. Der „Buschfunk“ unter den Wandergesellen funktioniert ziemlich gut, auch ohne Handy und PC. „Es stellt sich schnell eine Routine ein“, blickt Michael Vogt zurück. Die Suche nach einem Transport von einem Ort zu anderem, die Suche nach einer Unterkunft, die Suche nach einer Arbeitsstelle – der Handwerker auf der Walz ist gut beschäftigt mit Alltagsaufgaben, jeden Tag.

Vieles sei einfacher auf dem Land, erklärt Vogt. Die Wandergesellen würden hier schnell mitgenommen, weil die Tradition bekannt sei und in den Städten weniger. Ins Gespräch komme man auch schnell, ob während der Mitfahrgelegenheiten oder in Gasthäusern. Radio hören während der Autofahrten sei eine der wichtigen Informationsquellen für aktuelle Nachrichten. Zwei große Treffen jährlich führen die Wandergesellen an unterschiedlichen Orten zusammen. Erfahrungswerte werden ausgetauscht.

Erfahrungswerte sammeln

„Ich kann jedem jungen Menschen nur empfehlen, sich für ein Handwerk zu entscheiden“, sagt Michael Vogt. Und legt ausgelernten jungen Handwerkern ebenso die Walz ans Herz.

Gerade zurück, genießt Michael Vogt den Luxus eines eigenen Bettes, einer Dusche, eines Daches über dem Kopf. Und die Gesellschaft der Familie – in Kiel hat er seine Freundin kennengelernt.

Traditionell wird der Wandergeselle, kehrt er in die Heimat zurück, in der Woche davor von Kollegen begleitet. Es sei komisch gewesen, den Bannkreis von 50 Kilometern um den Heimatort nach drei Jahren wieder betreten zu dürfen: „Alles ist bekannt und man weiß, wo man lang muss.“ Die Woche dient dazu, den anderen Wandergesellen die Heimat zu zeigen.

Und dann ist das Ortsschild da. Traditionell muss er darüber klettern. Vor drei Jahren vergraben wurde hier die Flasche, die er ausbuddeln muss. Ein Prosit. Aber schöner noch sind die Umarmungen mit Familie und Freundin.

Michael Vogt ist ein Landmensch, sagt er. Nächste Pläne: Boote bauen, vielleicht im Ausbildungsbetrieb am Dümmer, ein Auto müsste er kaufen, um dorthin zu gelangen. Später dürfe die Meisterprüfung folgen. Drei Jahre frei unterwegs auf der Walz haben Michael Vogt gezeigt, was seine Wurzeln sind.